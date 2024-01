A Caixa Econômica Federal fará um leilão de 285 imóveis em todo o país no dia 2 de fevereiro, a partir das 10h, em parceria com a Globo Leilões. Os descontos concedidos podem chegar até 55%.

Dos 285 imóveis anunciados, 16 são em Minas Gerais. As oportunidades estão disponíveis em Belo Horizonte, na Região Metropolitana de BH e em outras regiões do estado.

A lista conta com propriedades em Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Campo Belo, Contagem, Ibirité, Igarapé, Nova Serrana, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São Sebastião do Paraíso, Uberaba e Uberlândia.

Neste leilão, será possível adquirir os imóveis por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A opção de financiamento também foi disponibilizada pela Caixa.

No entanto, é necessário analisar as condições específicas de pagamento de cada lote. Vale ressaltar, ainda, que todos os imóveis da lista estão livres de ônus. Para consultar a lista completa dos imóveis disponíveis, acesse o site do leilão.