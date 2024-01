Nesta semana começou o prazo para pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024. Na segunda-feira (15/1), por exemplo, o prazo se encerrou para os proprietários de veículos com finais de placas 1 e 2 e vai até sexta-feira (19) com as placas finais 9 e 0.





Além do IPVA, os motoristas têm que ficar atentos à quitação da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV). Neste ano o valor é de R$ 39,36, independentemente da placa do veículo, e o tributo deve ser pago até 31 de março de 2024.



Assim como o IPVA, a Taxa de Licenciamento também pode ser paga via Pix no site da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) ou diretamente nos terminais de autoatendimento, ou guichês dos bancos credenciados (Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Mais BB e Santander), bastando informar o número do Renavam do veículo.



Quando o CRLV 2024 poderá ser emitido?



Depois de quitado todas as pendências, o proprietário do veículo poderá emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2024 ou popularmente chamado de documento do carro, que será emitido este ano pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET), órgão que substituiu o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O CRLV somente será exigido após o fim do prazo para pagamento do IPVA. É importante ressaltar que o comprovante de pagamento do IPVA não substitui o CRLV. E para obtê-lo, o motorista tem que ter pago o IPVA, a Taxa de Licenciamento e eventuais multas de trânsito.