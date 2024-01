O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), mais conhecido como Enem dos Concursos, que irá ocorrer no dia 5 de maio em 220 cidades, terá quase 2 mil vagas para futuros servidores em Brasília.

Serão selecionados 6.640 funcionários, mas a alocação da grande maioria deles só será conhecida quando ocorrer a nomeação.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) oferece 502 vagas com maior parte da lotação em municípios da Amazônia. Brasília e Rio de Janeiro também podem receber alguns destes funcionários.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem 895 postos a serem preenchidos e a maior parte dos futuros servidores podem ser divididos por todos os cantos do país.

As inscrições devem ser feitas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro, a taxa de inscrição para o ensino médio é de R$ 60 e para o ensino superior é R$ 90. Quem estiver inscrito no CadÚnico, beneficiários do Fies, ProUni e doadores de medula óssea são isentos.