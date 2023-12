O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo Souza e Silva, afirmou que a entidade tem trabalhado junto à prefeitura no projeto de revitalização do hipercentro da capital mineira. Em entrevista ao “EM Minas”, programa de entrevistas da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal UAI, nesse sábado (30/12), o empresário reforçou a necessidade de atrair moradores para a região.

“Temos que fazer um grande movimento, movimentos pontuais são importantes, mas se puderem ocorrer em conjunto. Quando você revitaliza, tem que se preparar. Como é que eu ocupo esses espaços que estão desocupados? Como é que eu faço uma atração de moradores? O centro da cidade precisa de moradores, porque os comerciantes quando dá 19h vão embora e ali fica uma terra de ninguém. Os moradores ajudam a tomar conta”, disse.

O empresário também reforçou a necessidade de atuar para evitar transtornos com os lojistas e comerciantes. “Às vezes você vai fazer uma intervenção na porta da loja do comerciante e vai prejudicar o movimento dele durante uma semana, então a gente tem que ter essa previsibilidade. Durante as obras a gente quer ajudar a prefeitura colocando pessoas para orientar até os consumidores dizendo: 'olha está tendo a obra, mas você pode ter acesso às lojas por esse caminho aqui'.”, frisou.

O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portais do EM e do Uai.