Dois empresários brasileiros constam entre os 100 maiores bilionários do mundo, de acordo com o ranking elaborado pela Bloomberg e divulgado na quinta-feira (28/12). Segundo a lista, o empresário Jorge Paulo Lemann é a 76ª pessoa mais rica do mundo. Eduardo Saverin, a 100ª.

A lista é liderada pelo dono da rede social X (antigo Twitter), o bilionário Elon Musk. Ele, de acordo com o ranking, tem uma fortuna de US$ 229 bilhões. Lemann e Saverin têm fortunas avaliadas em US$ 23,6 bilhões e US$ 19,3 bilhões, respectivamente.

Dono de um império, Lemann tem empresas que atuam em setores variados da economia, como bebidas, alimentação, varejo e educação. Suíço-brasileiro, o empresário tem 84 anos e estudou economia na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Entre as empresas mais conhecidas do bilionário, há a cervejaria Ambev e a rede de fast food Burger King. Além desses negócios, Lemann tem participações nas Lojas Americanas — em recuperação judicial — e em escolas e universidades.

O empresário também tem participação na Fundação Lemann. Esse grupo se autodenomina como uma organização familiar, sem fins lucrativos, que colabora e trabalha por uma educação pública de qualidade e apoia pessoas e organizações que dedicam suas vidas a solucionar os principais desafios sociais do Brasil.





Redes sociais

É impossível abordar a história do Facebook sem falar das contribuições do brasileiro Eduardo Luiz Saverin na construção da rede social.

Colega de quarto do empresário Mark Zuckerberg na universidade de Harvard, Saverin e outros estudantes universitários fundaram o Facebook. A divisão inicial da participação no negócio foi de 70% para Mark, criador e programador, e 30% para Eduardo Saverin. A ideia da plataforma, naquela época, era integrar os estudantes.

Atualmente, não há informações oficiais sobre a participação de Saverin nas ações do Facebook. No entanto, especula-se que o brasileiro tenha 5% do capital da empresa.

A fortuna de Eduardo Luiz Saverin também vem de investimentos do empresário em startups. Em 2016, ele e outros sócios fundaram a empresa B Capital Groupy, um fundo priorizava as startups inovadoras.

Outros brasileiros

Ao todo, 10 bilionários brasileiros integram o ranking da Bloombeg. Há, por exemplo, os empresários Marcel Telles e Carlos Sicupira. Donos de fortunas de US$ 10,8 bilhões e US$ 9,01 bilhões, respectivamente, Telles e Sicupira são sócios de Paulo Lemann em negócios como a Ambev e as Lojas Americanas.

Telles, de acordo com a lista de bilionários da Bloomberg, está na 198ª posição e Sicupira, no 264°.