Usuários das redes sociais relataram na manhã desta segunda-feira (27) ter problemas com o app e o internet banking do Bradesco. Ao UOL, o banco explicou que houve um problema no processamento noturno e o saldo da conta de "um grupo reduzido de clientes" não foi atualizado.

Várias pessoas dizem que o saldo da conta está negativado indevidamente. "Dormi com dinheiro na conta, acordei com o conta assim, e sem histórico de saída no extrato", escreveu um usuário no X (ex-Twitter).

Outras contaram ter recebido valores inesperados. Um usuário publicou uma imagem mostrando mais de R$ 700 mil em saldo disponível.

Às 11h (horário de Brasília), Bradesco era um dos termos mais mencionados na rede social.

Reclamações começaram por volta das 7h, segundo o site especializado Downdetector, que monitora reclamações de problemas técnicos em sites e plataformas.

O Bradesco explicou que houve um problema na atualização no processamento noturno. "A situação deve ser regularizada em breve", disse o banco em nota

Confira mais reações de clientes nas redes:

Obrigado @Bradesco vocês negativaram minha conta, deixaram minha mãe sem aposentadoria sendo que ela precisa de medicamentos e até agora não se pronunciaram. Várias reclamações e até agora NADA. O Procon vai ser acionadk pic.twitter.com/xbIUwBanam — Dan (@dandestro) November 27, 2023

Dormi com dinheiro na conta, acordei com o conta assim, e sem histórico de saída no extrato. @Bradesco pic.twitter.com/kCLF7S1mrY — Gabriel Mencarelli (@GabrielMenca) November 27, 2023

Bradesco negativou todo mundo que tinha conta pic.twitter.com/Z4K5tD5McU — Flor (@Floramarela243) November 27, 2023

Segundou com um grande erro do banco @Bradesco que zerou a conta de milhares de correntistas em todo o Brasil. Acordei devendo hahahahaha pic.twitter.com/v0epNr88Ev — Bson (@_RobsonRosa) November 27, 2023

