A Caixa Econômica Federal, está promovendo um leilão online em escala nacional com 350 imóveis disponíveis a até 80% de redução, em relação ao valor de mercado. As ofertas começam no dia 30 de novembro e os interessados podem participar com lances no portal.

Leia também: 123Milhas e Maxmilhas lançam promoção de Black Friday

Casas, apartamentos, terrenos, galpões e estabelecimentos comerciais são alguns dos locais em leilão. “A variedade de opções proporciona uma oportunidade única para investidores e pessoas interessadas em adquirir propriedades residenciais e comerciais em diferentes regiões do Brasil”, explica Cirlei Balbino da Silva, leiloeira com mais de 20 anos de experiência, responsável por esta edição.

Em Minas Gerais, serão 20 imóveis disponíveis. Um dos destaques fica na cidade de Campo Belo (MG): uma casa com 195,15m² de área privativa, com três quartos, sala, cozinha, duas varandas, três vagas de garagem, área de serviço, dois banheiros e lavabo. Essa propriedade pode ser adquirida a partir de R$492 mil.

A ação é realizada junto da Globo Leilões, portal onde ocorrerá a contagem e registro dos lances. A primeira etapa do leilão acontece dia 30 de novembro e a segunda fase no dia 7 de dezembro. É possível utilizar o FGTS como financiamento, mas é fundamental atentar-se às condições específicas de pagamento associadas a cada lote.

Outras oportunidades

São Paulo lidera o índice de estado com o maior número de propostas. São 84 leilões, um deles sendo um apartamento em Americana com 38,92m² de área privativa, com dois quartos, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance mínimo de R$204,4 mil.

Em Maceió (AL), se destaca um apartamento com uma área privativa de 41,59m², contendo dois dormitórios, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance inicial a partir de R$167,1 mil.

No Norte, em Manaus (AM), há um apartamento com 41,46m² de área privativa, composto por dois quartos, sala e cozinha, encontra-se disponível para lances a partir de R$133,1 mil.

Em Goiânia (GO), há a oferta de um apartamento de 64,26m² com dois quartos, sala, cozinha, varanda/sacada, área de serviço e dois banheiros, começando com um lance de R$130 mil.

Em Pelotas (RS), uma casa com 38,07m² de área privativa está disponível. O imóvel oferece dois quartos, sala, cozinha e área de serviço, com um valor inicial de R$190 mil.