O preço médio na mensalidade das escolas particulares de Belo Horizonte terá um aumento de até 12,91% em 2024. De acordo com levantamento feito com 46 escolas particulares pelo Mercado Mineiro, a média do valor do terceiro ano do ensino médio passará de R$ 2.317,47 para R$ 2.616,54, maior aumento registrado.

Para o ano letivo de 2024, a menor alta será a do nono ano do ensino fundamental, passando de R$ 1.907,89 para R$ 2.061,02, aumento de 8%. A segunda etapa com menor com menor aumento percentual é o oitavo ano do ensino fundamental, com alta de 8,25%: a mensalidade passará de R$ 1.901,22 para R$ 2.058,05.

Confira os preços médios esperados para 2024:

1º ano do ensino fundamental: de R$ 1.663,47 para R$ 1.824,86 (aumento de 9,7%);

2º ano do ensino fundamental: de R$ 1.668,44 para R$ 1.829,29 (aumento de 9,6%);

3º ao 5º ano do ensino fundamental: de R$ 1.677,41 para R$ 1.838,73 (aumento de 9,62%);

6º e 7º ano do ensino fundamental: de R$ 1.892,49 para R$ R$ 2.052,83 (aumento de 8,47%);

8º ano do ensino fundamental: de R$ R$ 1.901,22 para R$ 2.058,05 (aumento de 8,25%);

9º ano do ensino fundamental: de R$ 1.907,89 para R$ 2.061,02 (aumento de 8%);

1º ano do ensino médio: de R$ 2.164,45 para R$ 2.351,73 (aumento de 8,65%);

2º ano do ensino médio: de R$ 2.146,61 para R$ 2.368,95 (aumento de 10,36%);

3º ano do ensino médio: de R$ 2.317,47 para R$ 2.616,54 (aumento de 12,91%).

Variações na mensalidade

O levantamento também apurou a variação de preço da mensalidade entre as escolas com valores mais acessíveis e as escolas mais caras. De acordo com a pesquisa, a variação pode ser maior que o dobro entre uma instituição e outra, em especial no ensino fundamental. Do 1º ao 5º ano do fundamental a variação é de 156%, indo de R$ 1.084,00 a R$ 2.779,48. Do 6º ao 8ª ano as mensalidades podem custar de R$ 1.246,00 até R$ 2.960,00, variação de 138%. Já a variação no 9º ano é de 133%, custando entre R$ 1.268,00 e R$ 2.960,00.

No ensino médio as mensalidades têm variação menor. Segundo o Mercado Mineiro, no primeiro ano ensino médio as mensalidades vão de R$ 1,575,00 até R$ 3.141,00, variação de 99%. Já o segundo ano do ensino médio varia de R$ 1.680,00 até R$ 3.141,00, 87% de diferença. No terceiro ano do ensino médio as mensalidades vão de R$ 1.830,00 até R$ 3.444,00, variação de 88%.