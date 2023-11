Em 2022, o número de empreendedoras no Brasil atingiu a maior marca de todos os tempos, chegando a 10,3 milhões, o que representa 34% do total de empreendedores no país. Os números da pesquisa Empreendedorismo Feminino 2022, realizada pelo Sebrae com dados do IBGE, mostram que a quantidade de mulheres à frente de empreendimentos cresce cada vez mais. Foi com isso em mente que o empresário Leandro Marques idealizou o Projeto Exclusivas, que objetiva contribuir e dar mais visibilidade a negócios geridos e protagonizados por mulheres. Em entrevista ao Estado de Minas, ele e três das integrantes do projeto - Jordana Escobar, Daniela Brandão e Flavia Bianchi - contam mais sobre a iniciativa.

Com a vontade de fazer algo que impactasse no mundo do empreendedorismo, Leandro teve a ideia de criar o Projeto Exclusivas em 2019. “Atuando nesse mundo eu vi a diferença existente entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Sempre fui rodeado por mulheres e percebi que elas tinham uma criatividade gigantesca para o empreendedorismo, além de desempenhar diversas outras tarefas, como ser mãe. Então eu pensei, por que não criar um projeto que vai contribuir e acelerar essas iniciativas femininas?”, conta.

Segundo o empresário, o grupo, além de contribuir para o crescimento daquelas que já são participantes, pode servir de inspiração para outras que estão iniciando no empreendedorismo. “Essas mulheres ao verem exemplos que quebraram paradigmas e são sucesso se sentem motivadas a ir em busca do mesmo”, afirma.



Hoje o projeto conta com 50 mulheres, todas mineiras, empresárias e empreendedoras. Reunindo profissionais das mais diversas áreas, Leandro conta que as selecionadas são, na maior parte, mulheres com quem já tinha contato e que se destacavam profissionalmente. Além disso, outras participantes foram indicadas por aquelas que já eram “Exclusivas”, como são chamadas. A participante e palestrante Flavia Bianchi conta que o convite para o grupo é um momento especial para aquelas que são selecionadas por Leandro. “Não é qualquer uma que entra. Então, por ser uma escolha, é algo especial, é algo pensado, apurado e que faz a pessoa se sentir realmente única e pertencente em algo importante”, conta.

O grupo realiza eventos mensais luxuosos que reúnem experiências gastronômicas, de moda e arte, sempre procurando trabalhar dentro dos quatro braços do projeto: conexão de negócios, conexão de cultura e arte, conexão educacional e educação social. Para a designer e Exclusiva Daniela Brandão, os momentos de encontro do grupo são importantes para o networking e para a manutenção dos objetivos das 50 mulheres. “A energia é muito latente. Ao estar junto de todas elas e ele, a gente tem esse desejo de impactar e ser impactado. Nos eventos nós temos a preocupação de fazer ações para contribuir com projetos sociais e instigar o lado do conhecimento e cultural”.

O Conexão de Negócios é a iniciativa mais nova dentro do projeto. Leandro afirma que vai ser uma oportunidade para que mulheres que não fazem parte possam conhecer as Exclusivas e participarem do networking, tendo oportunidade de parcerias, amizades e divulgação de marca, produto ou serviço. “O Conexão de Negócios é fundamental para qualquer empresária porque instiga a correr atrás de mais. É uma oportunidade para aquelas que não participam do projeto estarem por dentro e fazerem conexões com mulheres que são destaque”, comenta a especialista em moda Jordana Escobar.

Como é participar do Projeto Exclusivas?

Mulheres que participam do projeto são chamadas de Exclusivas Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte - MG



Para Jordana, o Projeto Exclusivas é sinônimo de desejo. Ela considera que a atuação da iniciativa é muito importante e desperta em outras mulheres a vontade de se tornar Exclusiva também. “A gente reconhece quem tem o perfil para ser Exclusiva, quem se conecta. São pessoas que têm vontade de compartilhar o conhecimento com as outras, mulheres maduras e que já passaram por muita coisa”, afirma. Jordana, que é dona de uma loja de roupas multimarcas, afirma que o projeto a tira da zona de conforto e serve de inspiração.

Já Flávia, educadora e mentora, vê importância em destacar que, apesar de ser exclusivo, o movimento do projeto não é de exclusão. “Tem que ter cuidado, não é algo tipo: ‘eu sou exclusiva e a outra não tem valor’. É como se fosse uma construção de mérito. O grupo é uma representação do que pode ser feito, a gente trabalha para elevar as mulheres como um todo”. Ela acredita que é necessário que as empreendedoras resgatem e valorizem o lado feminino, e o projeto é um espaço onde isso pode ser feito.

Dona de uma loja de móveis, Daniela acredita que o papel que Leandro, enquanto homem e idealizador de um projeto voltado para mulheres, desempenha no grupo é muito importante e merece ser destacado. “Para nós mulheres ter o Leandro nos valorizando, apoiando, incentivando, com afeto e carinho mostra para gente que é importante fazer as pazes com o masculino. Por causa de um histórico político sociocultural, tem muitas mulheres sem acreditar em si, ele vem para mostrar algo diferente para a gente”, conta.

Sendo o único homem no meio de 50 mulheres, Leandro afirma que se sente privilegiado e inspirado cotidianamente pela convivência feminina. De acordo com o empresário, a ideia do projeto veio naturalmente, já que ele considera mais fácil trabalhar com o público feminino. “O Projeto Exclusivas não é minha área de atuação principal, mas eu estou sempre falando sobre ele porque eu amo o que faço. Me deixa muito feliz aprender tanto, me inspirar e ter a oportunidade de alavancar essas mulheres. Eu acho que quando imaginei lá no começo, poucas pessoas conseguiam visualizar e hoje eu consigo ver mais do que tinha imaginado”.

Para ele, o próximo passo do Projeto Exclusivas é ocupar outros espaços em todo o Brasil. “Eu acho que a gente tá sempre buscando e desenvolvendo novos sonhos. Então hoje eu já vejo o Projeto Exclusivos em Brasília, em São Paulo, em outros estados. Já estou querendo alcançar ainda mais mulheres e deixar esse marco”, finaliza.