Empresas devem estar preparadas não apenas para maximizar as vendas, mas também construir relacionamentos significativos com os consumidores

A Black Friday já começou para muitos varejistas e consumidores brasileiros. Levantamento de NZN, consultoria de marketing de influência, apontou um crescimento de 32% de pessoas com intenção de comprar algo na data. Na última semana da temporada de promoções, é fundamental que as empresas estejam preparadas não apenas visando maximizar as vendas, mas também para construir relacionamentos significativos com os consumidores.

“Gerar conhecimento e informações sobre o produto ou serviço antes da Black faz a diferença”, destaca Thiago Cruz, CEO da NZN. “Cada vez mais o conteúdo é fator chave para a decisão do consumidor e gerar conhecimento prévio sobre produtos e serviços, bem como oferecer benefícios reais e autênticos, faz com que as marcas conectem com seus clientes cada vez mais em estratégias inteligentes e que impulsionam o engajamento e a fidelidade dos consumidores”, explica.

Evitando erros para alcançar o sucesso

Com os consumidores cada vez mais informados, é crucial que as marcas sejam transparentes em suas ofertas durante a Black Friday. Esse é o momento para as marcas serem ousadas, reduzindo suas margens de lucro para atrair e fidelizar os clientes existentes, bem como conquistar novos clientes.

"Entender a importância de construir relacionamentos autênticos com os consumidores durante a Black Friday é essencial para o sucesso das empresas", afirma Thiago Cruz. "Ao oferecer benefícios reais e informações valiosas, as marcas podem garantir uma conexão duradoura com seus clientes."

Para evitar armadilhas comuns durante a Black Friday, é fundamental que as empresas estejam atentas a alguns erros cruciais, incluindo:



Garantir uma proposta de valor autêntica

O gerente de marketing da NZN, Arthur Wogram, analisa que é fundamental evitar oferecer descontos enganosos que possam prejudicar a confiança dos consumidores, levando a um boicote de "Black Fraude".



Utilização inteligente de dados

Garanta a implementação de uma estratégia sólida de coleta e análise de dados para entender o desempenho das campanhas e a eficácia de cada canal de marketing. “É necessário conseguir acompanhar e entender os custos da aquisição e a representatividade de cada canal e ação na atribuição do resultado final”, explica o gerente de marketing.



Otimização contínua das estratégias

Esteja preparado para ajustar as estratégias com base nos resultados em tempo real, permitindo uma abordagem ágil e adaptável durante a Black Friday. " O famoso 'erre rápido e aprenda mais rápido ainda'”, aponta Arthur Wogram.