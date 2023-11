Com grande concorrência, empresários devem ficar atentos às necessidades do consumidor

A Black Friday está chegando e, para garantir que empresários e vendedores aproveitem ao máximo a oportunidade de impulsionar suas vendas, Ciro Bottini, referência no mundo das vendas e marketing, dá orientações sobre o que fazer. Com experiência no mercado, Bottini compartilha algumas dicas para o sucesso nas vendas durante esse período de promoções.



Ciro Bottini ganhou destaque como apresentador do programa de televendas Shoptime. “O universo das vendas é muito mais do que simples transação comercial. É um campo em que a habilidade do vendedor desempenha um papel crucial. Além de fechar negócios, o vendedor exerce um papel fundamental na construção de experiências memoráveis para os clientes. Essa função vai muito além de apresentar produtos e serviços. É sobre criar conexões, entender as necessidades individuais e estabelecer uma relação de confiança”, afirma o vendedor.



Bottini ressalta a importância de aspectos como presença nas redes sociais, atendimento ao cliente e oferta de vantagens para conquistar o público durante períodos promocionais, como a Black Friday.



Veja algumas dicas de Ciro Bottini:



Reforço nas redes sociais: a importância da presença online



"O universo das vendas é muito mais do que simples transação comercial", diz Ciro Bottini Arquivo Pessoal

Segundo uma pesquisa conduzida pelo Reclame Aqui e Linx, 44,8% dos consumidores têm a intenção de realizar suas compras online durante a Black Friday, enquanto 26,2% optarão por lojas físicas. Diante dessa realidade, Bottini enfatiza a importância de reforçar a presença nas redes sociais. “As plataformas digitais são vitais para atrair a atenção dos consumidores. Invista em estratégias nas redes sociais para se destacar e alcançar um público mais amplo”.



Fortalecimento dos canais de atendimento: a experiência do consumidor como diferencial



Ciro Bottini destaca que a experiência do consumidor pode ser o fator decisivo para a conclusão de uma compra. Durante a Black Friday, o acesso aos chats, como direct do Instagram, Whatsapp e Telegram, torna-se crucial. “Os consumidores buscam canais eficazes de atendimento para obter informações e tirar dúvidas. Esteja pronto para oferecer um suporte rápido e eficiente, pois isso pode fazer toda a diferença na escolha do consumidor", recomenda.



Ofereça vantagens irresistíveis: promoções, confiabilidade e brindes



A pesquisa da Reclame Aqui com a Linx revelou que 35% dos entrevistados consideram os produtos com preços atraentes como um fator decisivo para fechar uma compra. Ciro Bottini ressalta que estratégias de descontos expressivos têm um impacto significativo. “Frases como 'metade do preço' ou '75% de desconto' exercem grande influência sobre os consumidores durante a Black Friday”, pontua o vendedor.



Além disso, Bottini destaca a confiabilidade e as boas avaliações como fatores determinantes. “Construir confiança é essencial. Certifique-se de que sua marca seja reconhecida por sua credibilidade e qualidade”.



Quanto aos brindes, Bottini afirma que podem ser uma boa estratégia para gerar mais satisfação entre os clientes e pode ser o diferencial para fidelizar o consumidor.



Compreensão profunda do cliente: análise estratégica dos produtos



Um vendedor eficaz não apenas oferece produtos, mas também busca entender as necessidades específicas de cada cliente. Ciro Bottini aconselha os comerciantes a realizar uma análise aprofundada dos produtos mais procurados, do volume de vendas e do desempenho nas edições anteriores da Black Friday. “Entender o que o seu cliente busca é fundamental. Identifique os produtos com maior potencial de desempenho e ajuste sua estratégia de vendas de acordo”, orienta.