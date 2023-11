A Black Friday é uma das datas mais esperadas pelos consumidores que querem investir em produtos de qualidade por um preço mais acessível. Este ano, o grande dia é 24 de novembro, mas é importante prestar atenção às promoções e comparar os preços anunciados, pois alguns descontos já podem estar disponíveis dias antes. Além de exigir a nota fiscal, confira outras sete dicas para não cair em golpe:

1. Cuidado com sites e e-mails fraudulentos. O recomendado é fazer a compra pelo site oficial da loja e não por meio de links duvidosos enviados por SMS, WhatsApp ou redes sociais.

2. Informe-se sobre a reputação da loja e sobre as condições da oferta.

3. Leia com atenção folhetos e anúncios com as promoções e compare as ofertas antes de tomar qualquer decisão.

4. Tenha a cópia dos anúncios e de suas condições, para fins de comprovação junto ao fornecedor ou ao Procon, em caso de descumprimento pela loja.

5. Verifique se a loja física ou o site permite a troca do modelo ou tamanho do produto após a compra.

6. Compare os preços em sites de pesquisa, assim como os descontos e as condições de pagamento. Certifique-se de que os descontos ofertados, de fato, são reais.

7. Evite comprar por impulso.