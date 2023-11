Intenção de busca dos consumidores bateu recorde no terceiro trimestre de 2023, com aumento de 114% no interesse de pesquisa em comparação com o mesmo período de 2022

O Google divulgou, em coletiva de imprensa, detalhes sobre uma pesquisa que visa analisar as intenções de compra dos consumidores para a Black Friday. Os eletrodomésticos continuam sendo os produtos favoritos para os consumidores na data, mas outras categorias não convencionais vêm sendo buscadas com frequência.

O Google avalia com otimismo os dados de intenção de busca dos consumidores, que bateu recorde no terceiro trimestre de 2023, com aumento de 114% no interesse de busca em comparação com o mesmo período de 2022. Foi o maior interesse registrado pré-Black Friday desde 2019.

O estudo do Google indica ainda que os eletrônicos são os preferidos pelos consumidores para compra na Black Friday, representando 69%. Nessa categoria, os produtos mais procurados são os eletrodomésticos (30%), celulares (28%) e eletroportáteis (27%). O setor de vestuário também está em alta entre os brasileiros (53%) e os produtos mais visados são de beleza e cuidado pessoal (37%), casa (34%) e alimentação (27%).

Categorias não convencionais de pesquisa

Em curto prazo, quase todas as categorias de busca aceleraram, incluindo as mais tradicionais como roupas e eletrodomésticos, até as consideradas mais "novas" como produtos de limpeza, explica Fábio Garcia, head de negócios para varejo do Google Brasil.

Para além dos setores tradicionais, outras áreas também se destacaram como intenções de compra durante a Black Friday, como viagens (12%), serviços (12%), área de educação (7%) e em produtos para os pets (7%). Outro destaque foi para o mercado de suplementos, em que as buscas aumentaram mais de 25% entre 2022 e 2023.

Das 30 categorias analisadas pela pesquisa, 13 tiveram crescimento na intenção de compra em relação ao mesmo período de 2022. O destaque ficou com o setor de eletrodomésticos, cuja intenção de compra para o período está cinco pontos percentuais maior do que em 2022.

"O que a gente tem visto, e não só na Black Friday, é a digitalização do brasileiro, que passa a pesquisar mais on-line e passa a pesquisar de todos os tipos de categoria. Tem a disponibilidade, mais empresas disponibilizando serviços e produtos on-line. Quem sabe essa vai ser a Black Friday de mais categorias do que estamos acostumados?", avalia Fábio.

O estudo foi realizado por meio de questionário on-line em outubro de 2023 e ouviu 2 mil brasileiros conectados das classes A, B e C e que declararam conhecer e não rejeitar a Black Friday. A pesquisa foi conduzida pela Officewise a pedido do Google.

Intenção de compra

Nas últimas semanas, cinco categorias foram fortemente pesquisadas: ar e ventilação, suplementos, automotivo, eletroportáteis, casa e construção.

Contudo, conforme a Black Friday vai se aproximando, os consumidores já começam a priorizar quais compras pretendem fazer. Nesse quesito, a maioria dos consumidores quer comprar, em média, quatro categorias diferentes. Roupas e acessórios (35%), calçados (30%), eletrodomésticos (30%), celulares (28%) e eletroportáteis (27%) representaram as maiores intenções de compra dos entrevistados.

Pesquisas começam pelo menos um mês antes

De acordo com Fábio, a partir de um mês antes da Black Friday, o nível de certeza sobre as compras evolui, porque as pessoas já começaram a pesquisar. Entretanto, os dados indicam que a escolha do produto é a que está mais avançada e os consumidores não definiram por completo ainda qual marca desejam e em qual loja farão a compra. As maiores pesquisas anteriores a data são de produtos de informática (61%), celulares (58%), eletroportáteis (57%) e TV (57%). A escolha de compra está diretamente relacionada ao preço mais baixo, mas os consumidores também analisam a qualidade e confiabilidade dos produtos.

Quando é a Black Friday

Em 2023, a Black Friday 2023 ocorrerá oficialmente na sexta-feira, dia 24 de novembro, contudo, várias lojas já começam a colocar promoções em seus produtos dias antes da data oficial.