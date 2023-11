Próximo à sexta-feira dos descontos, conhecida como Black Friday, o desejo de renovar o guarda-roupa e dar lugar a novas peças cresce, especialmente com os preços mais baixos. No entanto, é crucial ter cuidado nesse processo. Muitas vezes, consumidores são tentados por descontos que parecem irresistíveis e acabam fazendo compras impulsivas, que não se alinham ao estilo pessoal. A consultora de moda e imagem Camile Stefano compartilha sugestões para não errar e fazer investimentos seguros em tendências que estarão em alta nas próximas estações.

A jaqueta jeans é uma escolha essencial para adquirir na temporada de descontos. Mesmo durante as noites de verão, é sempre útil ter uma peça versátil para completar o visual com estilo. “Opte por algo clássico, mas que também chame a atenção. Vale a pena ficar de olho nas promoções, já que este é um item de inverno que pode estar em saldo”, recomenda a consultora. Camile também sugere investir em uma calça jeans com corte mais solto, como as wide leg. “Elas são o complemento básico para qualquer top de verão, incluindo as blusas cropped tops”, indica.

As peças de alfaiataria, como bermudas, coletes e camisas, podem ser encontradas a preços atrativos durante a Black Friday. Para um toque de elegância, a especialista recomenda uma camisa branca, social, de tecido natural, como algodão ou linho, para garantir o frescor. “Esta peça atemporal pode acompanhá-la durante todo o verão, seja no trabalho ou em eventos sociais”, ressalta Camile.

Por fim, é preciso levar em conta que as promoções nem sempre são o que parecem. Durante o mês de novembro, algumas lojas oferecem descontos em coleções passadas ou produtos que não saíram das prateleiras. “A dica é focar em peças atemporais e verificar a qualidade dos tecidos”, orienta.