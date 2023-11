Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (22/11), aponta que 43% dos executivos do mercado financeiro avaliam positivamente o trabalho do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apesar da avaliação, o percentual do ministro caiu em comparação ao último levantamento, feito em setembro, em que o número representava 46% dos entrevistados.

Para 33%, o trabalho do ministro tem sido regular, ante 31% constatado no último levantamento. Já 24% avaliam negativamente a gestão de Haddad. Há dois meses este percentual era de 23%.

Em outro recorte, os entrevistados foram questionados sobre a força de Haddad após a polêmica sobre o déficit zero. Conforme o levantamento, a força do ministro está maior que há dois meses atrás para 12% dos entrevistados. Para 49%, está igual há dois meses e para 39% menos que há dois meses.

80% dos entrevistados acreditam que a qualidade da equipe econômica da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "pior" do que a do governo anterior. Para 12%, igual a do governo anterior, e para 8%, melhor que a do governo anterior.

Inflação

Para 56% dos entrevistados, o governo atual não está preocupado com o controle da inflação. 44% dos entrevistados discordam.

No entanto, os executivos do mercado financeiro concordam integralmente que o governo não conseguirá zerar o déficit no ano que vem.

Reforma Tributária

A média para o projeto da Reforma Tributária, aprovada no Senado e que será votado novamente na Câmara dos Deputados, é de 5.3 (de 0 a 10). Segundo a pesquisa, 74% dos entrevistados acreditam que o Sistema Tributário atual é melhor do que a nova proposta. 12% acredita ser a mesma coisa; e 14%, pior.

O levantamento ainda mostra que 73% dos empresários acreditam que as alterações feitas no Senado ao texto do projeto da Reforma Tributária pioraram a proposta.

A pesquisa

A pesquisa foi feita entre os dias 16 a 21 de novembro. Foram realizadas 100 entrevistas gestores, economistas, analisas e tomadores de decisão do mercado do mercado financeiro de São Paulo e Rio de Janeiro.