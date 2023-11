Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (22/11), aponta que apenas 9% dos executivos do mercado financeiro avaliam positivamente a gestão do governo Lula (PT). O levantamento ainda indica que a insatisfação entre os empresários aumentou em comparação a última pesquisa.

Entre os entrevistados, 52% avaliam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ‘negativa’ e 39% como ‘regular’. Para comparação, em setembro deste ano, no quarto levantamento da série de pesquisa, a avaliação negativa era de 47% e a regular de 39%.

Ainda segundo o levantamento, o percentual de entrevistados que acreditam que a economia irá piorar nos próximos 12 meses é de 55%. Há dois meses, o número representava 34% dos entrevistados. Por outro lado, o grupo de executivos que consideram que a política econômica do governo irá melhorar caiu de 36% para 21% em dois meses. Para 24% a economia ficará do mesmo jeito, antes 30%, em comparação a setembro.

Questionados sobre o rumo do país, 73% dos entrevistados consideram que o Brasil vai na direção errada, contra 27% que acham que o país vai na direção certa.

Problema da economia

Para 77% dos executivos, a falta de uma política fiscal que funcione é o principal problema que dificulta a melhora da economia brasileira. Para 9%, interesses eleitorais; 6%, baixa escolaridade e produtividade da população; e para 8% a alta taxa de juros do país.

Crescimento econômico

Na avaliação de 67% dos executivos do mercado financeiro entrevistados, o crescimento econômico do país neste ano se deve a medidas anteriores. Apenas 5% acreditam que é resultado das medidas do governo atual. 28% acreditam que é influência do cenário internacional.

PIB

A pesquisa também mostra que 51% dos entrevistados acreditam que o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano ficará abaixo de 51%, enquanto 44% esperam que fique na atual expectativa do mercado, de 3%. Outros 5% dos entrevistados acreditam que o PIB ficará acima de 3%.

A pesquisa



A pesquisa foi feita entre os dias 16 a 21 de novembro. Foram realizadas 100 entrevistas gestores, economistas, analisas e tomadores de decisão do mercado do mercado financeiro de São Paulo e Rio de Janeiro.