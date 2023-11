A Gerdau fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 1,6 bilhão, segundo informou ontem a siderúrgica. O resultado representa uma queda de 23% em relação ao lucro líquido de R$ 2,1 bilhões registrado pela companhia de abril a junho. Segundo o balanço divulgado ontem, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 3,3 bilhões, com margem Ebitda ajustada de 19,6%. No segundo trimestre a Ebita foi de R$ 3,8 bilhões.

“A Gerdau obteve um Ebitda ajustado de R$ 3,3 bilhões entre julho e setembro 2023, entregando mais um trimestre de resultados financeiros sólidos, mesmo em meio a um cenário global desafiador, com queda nos volumes de demanda por aço”, informou o diretor-presidente da Gerdau, Gustavo Werneck. Segundo ele, o mercado brasileiro vem sendo afetado pelas importações de aço. “O que reforça a necessidade da aplicação de tarifas temporárias para assegurar a competitividade do aço brasileiro no curto prazo”, frisou Werneck.

O diretor financeiro da Gerdau, Rafael Japur, destacou que uma liberação de capital de giro de R$ 500 milhões resultou em um fluxo de caixa livre de R$ 2,2 bilhões. Isso, segundo ele, ”compensou o Ebitda ajustado mais desafiador registrado no período”. As vendas físicas de aço alcançando 2,8 milhões de toneladas de julho a setembro deste ano

Investimentos

Ao longo do terceiro trimestre de 2023, a Gerdau investiu R$ 1,5 bilhão, dos quais R$ 723 milhões em manutenção e R$ 762 milhões em projetos de expansão e atualização tecnológica, conforme informou ontem a companhia. Para 2023, o plano de investimentos da Companhia está estimado no valor de R$ 5 bilhões, contemplando projetos de CAPEX voltados à manutenção, expansão e atualização tecnológica de suas operações.

Dividendos

Ainda segundo informou ontem a siderúrgica, a Gerdau S.A. e a Metalúrgica Gerdau S.A. pagarão dividendos nos dias 13 e 14 de dezembro, respectivamente. “Na Gerdau S.A., será pago o valor de R$ 0,47 por ação (equivalente a R$ 822,2 milhões) e na Metalúrgica Gerdau S.A. será pago o valor de R$ 0,93 por ação (equivalente a R$ 960,4 milhões), em ambos os casos sobre a posição de ações detidas em 17 de novembro de 2023”, informou a empresa em nota na noite de ontem.