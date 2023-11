O preço médio da carne não teve um grande aumento na Grande BH. É o que aponta a pesquisa feita pelo site MercadoMineiro sobre os preços de carnes, ovos e peixes em 39 casas de carnes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 03 e 04 de novembro.





Se comparada aos últimos 21 dias, o preço médio da carne bovina está estável. Um exemplo é a picanha que passou de R$ 63,17 para R$ 65,20, aumento de apenas 2,26%. A fraldinha passou de R$ 32,97 para R$ 34,32, aumento de 4%.



Também há estabilidade nos preços da carne suína. O quilo da pazinha que era de R$ 16,16 passou para R$ 15,98, redução de 1,1%. O quilo da bisteca que era de R$ 18,89 passou para R$ 18,83, redução de 0,32%. O quilo do pernil com osso subiu de R$ 17,48 para R$ 17,62, aumento de 0,80%.



O frango foi o que mais subiu pelo preço médio. O quilo da asa resfriada pé que custava de R$ 17,02 passou para R$ 17,36, aumento de 2%. O quilo do peito de frango que custava R$ 12,79 passou para R$ 13,08, aumento de 2,26%.



Variações



As variações são o preço mínimo e máximo encontrado nos estabelecimentos. Nos cortes bovinos as variações chegaram a 80%, como aconteceu no quilo da picanha tradicional que pode custar de R$ 49,99 até R$ 89,98. O quilo do filé mignon pode custar de R$ 49,95 até R$ 89.98, variação de 80% O quilo do contra filé custando de R$ 39,90 até R$ 56,95, variação de 42%. O quilo da alcatra custando de R$ 34,95 até R$ 63,95, variação de 83%. O quilo do acém custando de R$ 23,95 até R$ 42,90, variação de 79%. O quilo do miolo de alcatra é vendido de R$ 34,95 até R$ 63,95, diferença de 83% .



Na carne de porco as variações são de 123%, caso do quilo da bisteca que pode ser encontrado de R$ 12,95 até R$ 28,95. O quilo do lombinho filé variou 112%, custando de R$ 14,99 até R$ 31,90. O quilo do lombo inteiro tem variação de R$ 14,45 até R$ 31,90, variação de 120%. O quilo do pernil sem osso pode ser encontrado de R$ 14,95 até R$ 28.90, variação de 93%. O quilo do pé de porco pode ser encontrado de R$ 5,95 até R$ 17,80, variação de 199%.



No frango tivemos variações de 100%, como o quilo do pé de galinha, que é vendido de R$ 5,49 até R$ 10,99. O quilo do peito resfriado custando de R$ 9,99 até R$ 18,99, variação de 90%. O quilo do frango resfriado custando de R$ 8,65 até R$ 14,95, variação de 75%. O quilo da asa resfriada custando de R$ 12 até R$ 26,95, variação de 124%. O quilo da coxa e sobre coxa custando de R$ 8,49 até R$ 18,95, variação de 123%.



A pesquisa completa está no site do MercadoMineiro.