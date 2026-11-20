Mais de um em cada quatro estudantes brasileiros relatou ter sofrido bullying repetidamente nos 30 dias anteriores à Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2024), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2026. O percentual chegou a 27,2%, e a aparência do rosto ou do cabelo esteve entre os principais motivos apontados pelos adolescentes que sofreram esse tipo de violência.

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É diante de uma realidade em que as diferenças ainda podem se tornar motivo de exclusão que a escritora e ativista Isabela Feres, de Londrina (PR), encontrou na literatura infantil uma maneira de falar sobre preconceito, diversidade e pertencimento.



Mãe de duas meninas autistas, uma delas negra e adotada, Isabela transformou experiências da própria família no livro "Todo Mundo É Legal na Floresta Tropical", publicado pela Editora Agora Vai, com ilustrações de Bruno Leite. A obra, que já é utilizada por terapeutas e instituições de ensino, nasceu da necessidade de explicar às crianças que ninguém precisa ser igual para merecer respeito.



No Dia da Consciência Negra (20/11), a trajetória da escritora também chama atenção para os desafios de criar uma menina negra, autista e adotada em uma sociedade onde racismo, capacitismo e preconceitos relacionados à adoção ainda fazem parte da realidade de muitas famílias.



“Eu queria explicar para as outras crianças que as diferenças das minhas filhas não são só delas. Mesmo quem não tem uma deficiência também tem suas diferenças, porque ninguém é igual”, explica Isabela.



Oito anos de espera e duas filhas que chegaram quase juntas



A história que inspirou o livro começou muito antes de sua publicação. Durante oito anos, Isabela tentou engravidar. Foram tratamentos de fertilidade, perdas gestacionais e uma espera que parecia não ter fim. Ela também aguardava havia cinco anos na fila de adoção.

Em 19 de abril de 2018, finalmente recebeu o resultado positivo de sua quarta fertilização in vitro. Quatro dias depois, em 23 de abril, Maria Luísa, a Malu, chegava à sua casa por meio da adoção, aos três meses e meio de idade.



De repente, depois de tanto tempo tentando realizar o sonho da maternidade, Isabela tinha uma bebê nos braços e outra a caminho.



Na primeira ultrassonografia, com Malu no colo, descobriu que a gestação era gemelar. Por um instante, imaginou que teria três filhos. Mas, na décima semana, um dos bebês morreu, e a gravidez de Gabriela seguiu.



Hoje, Malu, de 8 anos, e Gabi, de 7, são o centro da vida da escritora. As duas são autistas. Malu também é negra e adotada, características que fazem parte de sua identidade e que levaram Isabela a refletir sobre diferentes formas de preconceito.



Um amor que não faz distinções



A chegada das meninas foi acompanhada de momentos difíceis. Isabela desenvolveu pré-eclâmpsia durante a gravidez e precisou passar por um parto de emergência, com 35 semanas de gestação. Gabriela ficou 35 dias internada na UTI neonatal.



Em casa, Malu ainda era um bebê. Isabela dividia os dias entre o hospital e os cuidados com a filha mais velha, tentando estar presente para as duas.



Mas foi durante a preparação para o parto que viveu um dos momentos mais angustiantes de sua trajetória. “Quando soube que precisaríamos fazer um parto de urgência e que havia riscos, meu maior medo foi deixar a Malu. Eu pensava: como é que eu adotei uma criança, dei uma mãe para ela e agora posso tirar isso dela de novo? O que mais me deu força foi querer voltar para que a Malu não perdesse a família que nós tínhamos construído juntas”, recorda.



Mesmo depois de tantos desafios, Isabela conta que uma das situações que mais a surpreenderam foram os comentários de pessoas que questionavam a adoção porque ela também estava grávida.

“As pessoas perguntavam: ‘Mas por que você adotou se já estava grávida da sua?’. E eu respondia: ‘Gente, as duas são minhas’. Nunca vi diferença no amor”, afirma.



A experiência também lhe ensinou que a maternidade não se divide entre filhos biológicos e adotivos. O amor, diz ela, ganhou novas dimensões.



“Eu tinha medo de não conseguir amar a Gabi tanto quanto já amava a Malu. O amor que sentia pela Malu era tão infinito que me perguntava se haveria espaço no meu peito para amar outra filha da mesma maneira. Mas o amor só faz conta de multiplicação. Meu coração multiplicou de tamanho.”



O preconceito que uma mãe não consegue impedir



Se o amor pelas filhas nunca foi uma dúvida, Isabela reconhece que a adoção interracial trouxe desafios para os quais ainda busca respostas.



Como mãe de uma menina negra, ela sabe que existem experiências de racismo das quais não conseguirá protegê-la completamente. E admite que essa consciência provoca medo.



“A adoção interracial não é fácil. A gente sofre muitos preconceitos. Eu faço terapia também pensando nisso, para me preparar, porque hoje ela ainda não entende os preconceitos que sofre. Eu percebo, mas ela ainda não. Fico tentando aprender como vai ser no futuro, como vou acolher minha filha diante disso. Porque sei que não vou conseguir blindá-la”, relata.



O relato expõe um dos desafios da parentalidade interracial: compreender que o afeto e a proteção familiar são fundamentais, mas não eliminam as desigualdades e os preconceitos existentes fora de casa.



No caso de Malu, o racismo se soma a outras possíveis barreiras relacionadas ao autismo e aos estigmas que ainda cercam a adoção.



Embora sejam experiências distintas, racismo e capacitismo podem se manifestar simultaneamente na vida de uma criança, exigindo dos adultos atenção às suas necessidades, à construção da autoestima e ao fortalecimento de sua identidade.



Para Isabela, esse processo também exige aprendizado constante.



“Existe um racismo que muitas vezes é velado, mas que está presente na nossa sociedade. Precisamos falar sobre isso, trazer essa conscientização. Eu sei que não vou conseguir impedir todas as situações que minha filha poderá enfrentar, mas quero estar preparada para acolhê-la”, diz.



Por que ensinar inclusão desde a infância?



Segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE em 2025, o Brasil tinha 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico declarado de autismo, o equivalente a 1,2% da população. Entre crianças de 5 a 9 anos, a proporção chegava a 2,6%.



Os números ajudam a dimensionar a importância de preparar escolas e famílias para uma convivência que respeite diferentes formas de desenvolvimento, comunicação e participação social.



A dimensão racial também merece atenção. O Censo 2022 mostrou que 55,5% da população brasileira se identificava como preta ou parda. A diversidade do país, no entanto, não elimina os desafios relacionados à discriminação e à construção da identidade racial.



Na infância, essa construção passa pelas relações familiares, pela convivência com outras crianças e pelas referências presentes nos livros, nas brincadeiras e na escola.



Para uma criança negra criada em uma família interracial, esse processo também envolve reconhecer e valorizar suas características, sua história e seu pertencimento racial.



O letramento racial, nesse contexto, não significa antecipar medos ou transferir à criança a responsabilidade de combater o preconceito. Significa oferecer referências positivas, conversar sobre discriminação de maneira adequada à idade e garantir que ela saiba que pode contar com adultos quando enfrentar situações injustas.



Quando a criança também é autista, essas conversas precisam considerar suas particularidades de comunicação, compreensão e desenvolvimento.



A responsabilidade, no entanto, não pode ficar restrita à família. Escolas e outros espaços de convivência precisam reconhecer e enfrentar atitudes racistas e capacitistas, em vez de tratá-las como brincadeiras ou conflitos comuns da infância.

Livro "Todo Mundo é Legal na Floresta Tropical", de Isabela Feres Reprodução



Da experiência familiar às salas de aula



Foi a partir da convivência com as filhas que Isabela encontrou na literatura uma maneira de abordar o preconceito com as crianças.



A ideia inicial era criar um material simples para explicar às outras crianças as diferenças de Malu e Gabi. O projeto cresceu e se transformou no livro infantil "Todo Mundo É Legal na Floresta Tropical".



Na história, as duas irmãs descobrem, por meio da diversidade presente na natureza, que as diferenças fazem parte da vida e não devem ser motivo de exclusão.



A obra conta com recurso de audiodescrição e já é utilizada por terapeutas e instituições de ensino. Uma escola de São Paulo também adotou o livro como leitura para seus alunos.



Para Isabela, levar a discussão sobre respeito às diferenças à infância é uma forma de contribuir para que outras crianças não precisem crescer enfrentando os mesmos preconceitos.

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A escritora sabe que não poderá evitar todos os obstáculos que Malu e Gabi encontrarão ao longo da vida. Mas espera que, por meio do diálogo, da educação e da literatura, mais famílias compreendam que a inclusão não se resume a aceitar diferenças: exige reconhecê-las, respeitá-las e combater as barreiras que impedem crianças de participar plenamente da sociedade.