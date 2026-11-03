Pabllo Vittar é homenageada pela deputada Andréia de Jesus em BH

Aconteceu em Belo Horizonte no último sábado (31/10) uma homenagem à cantora Pabllo Vittar, promovida pela deputada estadual Andréia de Jesus. O reconhecimento destaca a trajetória artística da cantora e sua contribuição para a visibilidade dos direitos da população LGBTQIA+.

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A deputada encontrou a artista durante sua passagem pela capital mineira, onde se apresentou com a turnê “Halloween da Pabllo”. A homenagem é resultado de um pedido de parabenização apresentado por Andréia e aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A entrega foi simbólica, já que a proposta ainda precisa ser apreciada pelo Plenário.

Durante o encontro, a deputada destacou a representatividade de Pabllo Vittar para uma geração de pessoas LGBTQIA+ e a importância de usar sua visibilidade para defender a democracia e os direitos dessa população. Segundo a deputada, dar visibilidade à cultura LGBTQIA+ também é uma forma de falar sobre direitos humanos.

Pabllo agradeceu o reconhecimento e afirmou estar feliz com a homenagem, além de honrada por saber que sua arte inspira tantas pessoas. A cantora também reafirmou o compromisso de continuar usando sua voz para dar visibilidade às pautas LGBTQIA+. O momento da entrega foi compartilhado pela deputada em suas redes sociais.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice