Conferência gratuita em BH busca conectar e desenvolver talentos negros

A empresa McKinsey & Company, em parceria com outras empresas, fará uma conferência gratuita no dia 15/11, no prédio da Localiza&Co, no bairro Cachoeirinha, região Nordeste de BH, com intuito de conectar, desenvolver e inspirar talentos negros. O evento terá palestras, feiras de carreiras e espaços de networking para os participantes, nesta que é a 8ª edição da Conferência Juntos.

De acordo com a instituição, o evento já impactou mais de 20 mil talentos negros, com mais de 120 palestrantes e teve o apoio de mais de 40 empresas parceiras. Em 2023, o evento foi reconhecido internacionalmente com a medalha de ouro no prêmio Excellence Awards, promovido pelo Brandon Hall Group, na categoria “Melhor Iniciativa Corporativa pela Promoção de Diversidade, Equidade e Inclusão em Comunidades”.

O evento também irá acontecer em São Paulo (sem data), Rio de Janeiro (29/11) e Salvador (30/11).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site. Para participar, é necessário criar um perfil na plataforma de inscrição, enviar o currículo, escolher a localidade de Belo Horizonte e submeter as informações.

SERVIÇO

8ª Edição da Conferência Juntos

Data: 15/11

Endereço: Localiza&Co – Avenida Bernardo de Vasconcelos, 377 – Cachoeirinha, Belo Horizonte.

Atividades e horários:

08h30 – Credenciamento e Coffee 0

9h00 – Abertura

09h30 – Plenária 1: Líderes da Localiza e Itaú

10h30 – Break

11h00 – Plenária 2: Líderes Nestlé e XP

12h00 – Sorteios + Break

12h30 – Palestra Inspiracional com Grazi Mendes (Head de Diversidade e Inclusão na ThoughtWorks) e Alberto Cordeiro (Diretor de Estratégia e Transformação na Natura)

13h45 – Almoço

15h00 – Workshop McKinsey: Revisão de Currículo e Simulado de Entrevista

15h00 – Workshop sobre Liderança com Larissa Souza, da Bilip

15h00 – Workshop Localiza sobre Tecnologia

16h30 – Workshop sobre Empregabilidade com Ronaldo Fernandes, da Globo

16h35 – Workshop Itaú

16h35 – Workshop XP Educação sobre Tecnologia

18h00 – Happy Hour

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos