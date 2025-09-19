Assine
RESISTÊNCIA

BH será palco de festival internacional que celebra cultura Ballroom

Entre os dias 22 e 27 de setembro, a capital mineira recebe uma programação extensa que busca exaltar a diversidade

JM
Júlia Melgaço*
19/09/2025 18:14

Idealizado pelo coletivo The Vogue Way, o Festival Internacional da Cultura Ballroom promove a conexão entre Brasil, América Latina e Estados Unidos
Idealizado pelo coletivo The Vogue Way, o Festival Internacional da Cultura Ballroom promove a conexão entre Brasil, América Latina e Estados Unidos crédito: Reprodução / Marcelo Batista

Mais uma vez, Belo Horizonte se reafirma como a capital da cultura Ballroom na América Latina. Entre os dias 22 e 27 de setembro, a cidade mineira recebe a primeira edição do Festival Internacional que celebra essa cultura originária dos Estados Unidos. 

Criada por pessoas trans negras e latinas em Nova York (EUA), durante os anos 80, a cultura Ballroom foi criada a partir da formação de famílias nomeadas ‘Houses’ (casas) para a participação de competições de ‘balls’, que engloba diversas modalidades como disputas de dança e desfile. 

Idealizado pelo coletivo The Vogue Way, o Festival Internacional da Cultura Ballroom promove a conexão entre Brasil, América Latina e Estados Unidos, com uma programação voltada tanto para quem já faz parte do cenário, quanto para quem tem interesse em conhecer a cultura de perto. Os dias 22 e 26 vão ser marcados por aulas, masterclass a preços populares, além de painéis gratuitos que acontecem na Funarte. 

Por fim, no dia 27 de setembro, a festa se encerra na Autêntica, com uma ‘Ball Mainstream’. Com 12 categorias que passeiam pelo mundo da estética, passarela e Vogue - expressão artística dentro desta cultura - com performances e participantes de diversas localidades do Brasil e do mundo. 

Capital da cultura Ballroom 

Belo Horizonte é considerada a capital desta cultura na América Latina desde 2013. Na época, BH provou à cena mundial sua capacidade de promover o encontro da dança, desfiles, figurinos, além de ser espaço de criação  e reflexão crítica desta modalidade artística.

Porém, mesmo sendo uma cidade considerada pioneira, o festival surge como uma forma de resistência. “Esse festival é a concretização desse grande encontro latino-americano, brasileiro e internacional aqui na cidade”, conta Paula Zaidan, diretora geral de planejamento e articulação.

“A principal importância é fazer um evento de diversidade, de comunidade LGBT, de cultura, de dança, de arte, de expressão numa cidade que é tão tradicional como o BH. É um lugar perfeito por causa disso, porque estamos aí nessa resistência mesmo”, completa, em entrevista ao Estado de Minas

Programação completa 

22/09 (segunda-feira) e 23/09 (terça-feira) 

  • Oficinas gratuitas de iniciação ao Vogue com Satya Oricci e Gooliver 007

24/09 (quarta-feira)

  • 13h30 - Oficina de Get Your 10’s com Trailblazer Ákira
  • 15h - Fashion Categories com Day Day Balenciaga
  • 16h30 - Masterclass Vogue Fem com Legendary Malik Miyake Mugler 
  • 19h30 - Painel

25/09 (quinta-feira)

  • 13h30 - Old Way com Félix Pimenta
  • 15h - Oficina de European Runway com Patfudyda Basquiat
  • 16h30 - Masterclass de Commentator com Father Tofu Ninja
  • 19h30 - Painel

26/09 (sexta-feira)

  • 13h30 - Oficina de Capoeira Vogue com Puma Camillê Basquiat
  • 15h - Oficina de Ballroom Beats com DJ Bout
  • 16h30 - Masterclass de Vogue Fem com Legendary Kimiyah Balenciaga
  • 19h30 - Painel

As atividades acontecem na Funarte (Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte - MG)

27/09 (sábado) 

  • 19h - Sueño Surreal Ball 

Artistas presentes: 

  • Legendary Malik Miyake Mugler (EUA)
  • Legendary Kimiyah Balenciaga (EUA)
  • Balenciaga (EUA)
  • Icon Jamari Marc Jacobs (EUA)
  • Day Day Balenciaga (EUA)
  • Father Tofu Ninja (CHILE)
  • Trailblazer Isis 007 (PERU)
  • Trailblazer Ákira (SP)
  • Maia Caos (SP)
  • DJ Bout (RJ)
  • Trailblazer Félix Zion (SP)
  • Patfudyda Basquiat (RJ)
  • Puma Camillê Basquiat (BA)
  • Simas Zion (AM)
  • Satya Oricci (MG)
  • Gooliver 007 (MG)
  • Amerikana Ninja (BH)

A festa de encerramento acontece na Autêntica (R. Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG)

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

