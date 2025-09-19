BH será palco de festival internacional que celebra cultura Ballroom
Entre os dias 22 e 27 de setembro, a capital mineira recebe uma programação extensa que busca exaltar a diversidade
compartilheSiga no
Mais uma vez, Belo Horizonte se reafirma como a capital da cultura Ballroom na América Latina. Entre os dias 22 e 27 de setembro, a cidade mineira recebe a primeira edição do Festival Internacional que celebra essa cultura originária dos Estados Unidos.
Criada por pessoas trans negras e latinas em Nova York (EUA), durante os anos 80, a cultura Ballroom foi criada a partir da formação de famílias nomeadas ‘Houses’ (casas) para a participação de competições de ‘balls’, que engloba diversas modalidades como disputas de dança e desfile.
Idealizado pelo coletivo The Vogue Way, o Festival Internacional da Cultura Ballroom promove a conexão entre Brasil, América Latina e Estados Unidos, com uma programação voltada tanto para quem já faz parte do cenário, quanto para quem tem interesse em conhecer a cultura de perto. Os dias 22 e 26 vão ser marcados por aulas, masterclass a preços populares, além de painéis gratuitos que acontecem na Funarte.
Por fim, no dia 27 de setembro, a festa se encerra na Autêntica, com uma ‘Ball Mainstream’. Com 12 categorias que passeiam pelo mundo da estética, passarela e Vogue - expressão artística dentro desta cultura - com performances e participantes de diversas localidades do Brasil e do mundo.
Leia Mais
Capital da cultura Ballroom
Belo Horizonte é considerada a capital desta cultura na América Latina desde 2013. Na época, BH provou à cena mundial sua capacidade de promover o encontro da dança, desfiles, figurinos, além de ser espaço de criação e reflexão crítica desta modalidade artística.
Porém, mesmo sendo uma cidade considerada pioneira, o festival surge como uma forma de resistência. “Esse festival é a concretização desse grande encontro latino-americano, brasileiro e internacional aqui na cidade”, conta Paula Zaidan, diretora geral de planejamento e articulação.
“A principal importância é fazer um evento de diversidade, de comunidade LGBT, de cultura, de dança, de arte, de expressão numa cidade que é tão tradicional como o BH. É um lugar perfeito por causa disso, porque estamos aí nessa resistência mesmo”, completa, em entrevista ao Estado de Minas.
Programação completa
22/09 (segunda-feira) e 23/09 (terça-feira)
- Oficinas gratuitas de iniciação ao Vogue com Satya Oricci e Gooliver 007
24/09 (quarta-feira)
- 13h30 - Oficina de Get Your 10’s com Trailblazer Ákira
- 15h - Fashion Categories com Day Day Balenciaga
- 16h30 - Masterclass Vogue Fem com Legendary Malik Miyake Mugler
- 19h30 - Painel
25/09 (quinta-feira)
- 13h30 - Old Way com Félix Pimenta
- 15h - Oficina de European Runway com Patfudyda Basquiat
- 16h30 - Masterclass de Commentator com Father Tofu Ninja
- 19h30 - Painel
26/09 (sexta-feira)
- 13h30 - Oficina de Capoeira Vogue com Puma Camillê Basquiat
- 15h - Oficina de Ballroom Beats com DJ Bout
- 16h30 - Masterclass de Vogue Fem com Legendary Kimiyah Balenciaga
- 19h30 - Painel
As atividades acontecem na Funarte (Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte - MG)
27/09 (sábado)
- 19h - Sueño Surreal Ball
Artistas presentes:
- Legendary Malik Miyake Mugler (EUA)
- Legendary Kimiyah Balenciaga (EUA)
- Balenciaga (EUA)
- Icon Jamari Marc Jacobs (EUA)
- Day Day Balenciaga (EUA)
- Father Tofu Ninja (CHILE)
- Trailblazer Isis 007 (PERU)
- Trailblazer Ákira (SP)
- Maia Caos (SP)
- DJ Bout (RJ)
- Trailblazer Félix Zion (SP)
- Patfudyda Basquiat (RJ)
- Puma Camillê Basquiat (BA)
- Simas Zion (AM)
- Satya Oricci (MG)
- Gooliver 007 (MG)
- Amerikana Ninja (BH)
A festa de encerramento acontece na Autêntica (R. Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.