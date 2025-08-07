Assine
LUTA CONTRA O PRECONCEITO

Programe-se: Parada Negra LGBT+ acontece em BH neste sábado (9/8) em BH

A segunda edição da festa começa às 14h, na Praça Sete, e vai até às 22h, no Viadutor Santa Tereza, com tema "Okê Arô - A luta pela justiça racial e climática"

Ana Brisa Reis*
Repórter
07/08/2025 16:24

Primeira Parada Negra LGBT+ aconteceu em maio de 2023
Primeira Parada Negra LGBT aconteceu em maio de 2023 crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press

O fim de semana promete ser colorido em Belo Horizonte: a Parada Negra LGBT+ acontece neste sábado (9) na capital. A segunda edição da festa começa às 14h e vai até às 22h, com o tema "Okê Arô - A luta pela justiça racial e climática". A concentração será na Praça Sete e os participantes seguirão até o Viaduto Santa Tereza.

O tema é político e tem como objetivo dar visibilidade às interseccionalidades enfrentadas por pessoas negras e LGBT+. Além disso, “Okê Arô” é a saudação ao orixá Oxóssi, figura ligada à caça e fartura.

A programação conta com atrações musicais com DJs, grupos de dança, os blocos carnavalescos Angola Janga, Abalô-Caxi e abertura do Afoxé Ilê Odara e ato político. A iniciativa é realizada pela Rede Afro LGBT Minas e pelo Teatro Negro & Atitude, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

“Para nós da Rede Afro LGBT de Minas Gerais, saudar o nosso sagrado e defender nossas matas é uma prioridade política nossa! E faremos da nossa forma, com conscientização e valorização do carnaval da capital, o hip-hop e o funk, mostrando para capital que o povo negro constrói a cultura popular”, afirma Thiago Santos, coordenador estadual da Rede Afro LGBT e produtor da Parada Negra LGBT+ de BH.

Serviço:

2ª Parada Negra LGBT+

Concentração:

- DJ: Residente Felipe Fernandes

- Apresentadores: Thiago Santos e Paixão Sessemeade

- 14h às 14h30: Afosé Ilê Odara (abertura)

- 14h30 às 15h: Nega Jackie

Caminhada:

- 15h às 15h40: Bloco Abalô-Caxi

- 15h40 às 16h20: Bloco Angola-Janga

- 16h20 às 17h: DJ Jeff

Palco:

- DJ Residente: Bella Melina

- Apresentadoras: Nickary Aycker e Amanda Rodrigo

- 17h às 17h20: ato político

- 17h20 às 17h25: Cristal Lopez

- 17h25 às 17h55: Profeta

- 17h55 às 18h05: Os Faixas (feat. Eli)

- 18h05 às 18h45: DJAHI

- 18h45 às 18h50: Nickary Aycker

- 18h50 às 19h20: Bahia

- 19h20 às 20h: DJ Fernandes

- 20h às 20h10: Power Dance

- 20h10 às 20h50: DJ Bella Melina

- 20h50 às 21h40: DJ Bleck

- 21h40 às 22h: Encerramento com a Coordenação da Rede Afro/Produção - música mecânica para dispersão

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

