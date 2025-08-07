Programe-se: Parada Negra LGBT+ acontece em BH neste sábado (9/8) em BH
A segunda edição da festa começa às 14h, na Praça Sete, e vai até às 22h, no Viadutor Santa Tereza, com tema "Okê Arô - A luta pela justiça racial e climática"
O fim de semana promete ser colorido em Belo Horizonte: a Parada Negra LGBT+ acontece neste sábado (9) na capital. A segunda edição da festa começa às 14h e vai até às 22h, com o tema "Okê Arô - A luta pela justiça racial e climática". A concentração será na Praça Sete e os participantes seguirão até o Viaduto Santa Tereza.
O tema é político e tem como objetivo dar visibilidade às interseccionalidades enfrentadas por pessoas negras e LGBT+. Além disso, “Okê Arô” é a saudação ao orixá Oxóssi, figura ligada à caça e fartura.
A programação conta com atrações musicais com DJs, grupos de dança, os blocos carnavalescos Angola Janga, Abalô-Caxi e abertura do Afoxé Ilê Odara e ato político. A iniciativa é realizada pela Rede Afro LGBT Minas e pelo Teatro Negro & Atitude, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).
“Para nós da Rede Afro LGBT de Minas Gerais, saudar o nosso sagrado e defender nossas matas é uma prioridade política nossa! E faremos da nossa forma, com conscientização e valorização do carnaval da capital, o hip-hop e o funk, mostrando para capital que o povo negro constrói a cultura popular”, afirma Thiago Santos, coordenador estadual da Rede Afro LGBT e produtor da Parada Negra LGBT+ de BH.
Serviço:
2ª Parada Negra LGBT+
Concentração:
- DJ: Residente Felipe Fernandes
- Apresentadores: Thiago Santos e Paixão Sessemeade
- 14h às 14h30: Afosé Ilê Odara (abertura)
- 14h30 às 15h: Nega Jackie
Caminhada:
- 15h às 15h40: Bloco Abalô-Caxi
- 15h40 às 16h20: Bloco Angola-Janga
- 16h20 às 17h: DJ Jeff
Palco:
- DJ Residente: Bella Melina
- Apresentadoras: Nickary Aycker e Amanda Rodrigo
- 17h às 17h20: ato político
- 17h20 às 17h25: Cristal Lopez
- 17h25 às 17h55: Profeta
- 17h55 às 18h05: Os Faixas (feat. Eli)
- 18h05 às 18h45: DJAHI
- 18h45 às 18h50: Nickary Aycker
- 18h50 às 19h20: Bahia
- 19h20 às 20h: DJ Fernandes
- 20h às 20h10: Power Dance
- 20h10 às 20h50: DJ Bella Melina
- 20h50 às 21h40: DJ Bleck
- 21h40 às 22h: Encerramento com a Coordenação da Rede Afro/Produção - música mecânica para dispersão
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice