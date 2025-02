Escola de capoeira é demolida pela Prefeitura de São Paulo sem autorização

O ponto de cultura e Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul (SP), do Mestre Meinha, foi destruído pela Prefeitura de São Paulo na última quinta-feira (13/2). Segundo o mestre Meinha e sua classe, os agentes da prefeitura chegaram ao local em tratores e destruíram a sede da escola que ficava dentro do Parque do Povo.

A ação foi realizada sem a autorização necessária do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do estado, o Condephaat. O parque foi reconhecido como patrimônio pelo órgão em 1995, com a finalidade de garantir a continuidade das atividades culturais e de lazer que já ocorriam no local.

Apesar da escola ter chegado no espaço somente décadas depois, em 2021, as edificações demolidas não estavam especificadas no registro do tombamento. No entanto, o documento afirma que "equipamentos ou instalações somente poderão ser construídos, alterados, retirados ou substituídos, mediante aprovação prévia do Condephaat" — o que, segundo o próprio órgão, não aconteceu.

O caso se tornou público por meio do DJ Capuera, que compartilhou sua indignação nas redes sociais: "Nós estamos sem saber o que fazer! O Mestre Meinha não recebeu um aviso prévio. Simplesmente, o pessoal da prefeitura chegou e derrubou tudo", desabafou. Em seu Instagram, o DJ postou uma série de vídeos do espaço deteriorado.

Nas imagens, é possível ver o teto, parede, piso e os instrumentos do grupo completamente destruídos.

Com mais de 40 anos de capoeira, Mestre Meinha é um dos mestres de capoeira angola - estilo mais próximo de como os negros escravos jogavam esse esporte, e forma de expressão cultural - mais antigos de São Paulo, sendo uma referência para a cultura afro-brasileira.

O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo, mas ela não se manifestou até o fechamento desta matéria.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos