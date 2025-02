Bahia espera receber mais de 9 milhões de turistas no verão

O estado da Bahia espera superar a marca de 9 milhões de turistas durante o verão deste ano, com a injeção de R$ 23 bilhões na economia estadual, segundo declaração do ministro do Turismo, Celso Sabino, em reportagem publicada pela Revista Let’s Go Bahia.

A Bahia consolidou-se como o principal destino turístico do Brasil em 2024, liderando as atividades do setor no país. No ano passado, o estado registrou o crescimento de 50% na entrada de turistas estrangeiros, como destaca Sabino.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Polícia Federal, compartilhados pela Let’s Go Bahia, o estado liderou as atividades turísticas no país em 2024, sendo responsável por 40% da entrada de todos os visitantes internacionais no Norte e Nordeste.

Para Felipe Oliveira Pedreira, especialista da Bahia Terra Turismo, a projeção compartilhada por Sabino para o turismo baiano esse ano é a melhor possível. “Estamos sempre buscando ampliar e qualificar a mão de obra, capacitando e treinando os profissionais do setor", afirma. “O estado possui grandes atrações turísticas e uma infraestrutura de alto padrão, o que explica esse destaque no cenário nacional”, afirma.

Na visão de Pedreira, a Bahia oferece uma diversidade de destinos, capazes de atrair os mais variados públicos. Entre os locais que mais se destacam estão:

Morro de São Paulo: conhecido por suas praias paradisíacas e atmosfera descontraída;

Ilha de Boipeba: um refúgio de natureza preservada, ideal para quem busca tranquilidade;

Praia do Forte: famosa por suas piscinas naturais e pelo Projeto Tamar, que atrai famílias e amantes da natureza;

Costa do Sauípe: complexo de resorts que oferece luxo e comodidade;

Trancoso: vilarejo com arquitetura colonial e praias de águas cristalinas;

Salvador: capital do estado reconhecida por sua história, cultura afro-brasileira e opções de passeios culturais.

Pedreira ressalta que a diversidade de destinos é um dos principais fatores que têm chamado a atenção dos turistas. “A Bahia tem opções para todos os gostos, desde quem busca relaxar em praias isoladas até aqueles que querem vivenciar a cultura e a história local”, complementa.

Diversos fatores impulsionam o turismo na Bahia

Para Pedreira, além das belezas naturais, o crescimento da Bahia como destino turístico pode ser atribuído a outros fatores, como a hospitalidade do povo baiano e a qualidade dos serviços receptivos. “O primeiro contato que o turista tem ao chegar ao estado é crucial. Por isso, investimos em serviços de recepção e passeios que garantem uma experiência memorável”, explica.

Na perspectiva do especialista da Bahia Terra Turismo, a infraestrutura também desempenha um papel fundamental. “O estado conta com uma rede hoteleira diversificada, aeroportos modernos e uma malha rodoviária que facilita o acesso aos principais destinos”.

“Além disso”, acrescenta, “a Bahia tem investido em capacitação profissional para garantir que os serviços turísticos atendam às expectativas dos visitantes”.

Tendências e destaques

Segundo Pedreira, entre as tendências que têm atraído turistas para a Bahia estão:

Turismo de experiência : passeios que permitem vivenciar a cultura local, como oficinas de culinária baiana e roteiros históricos em Salvador;

: passeios que permitem vivenciar a cultura local, como oficinas de culinária baiana e roteiros históricos em Salvador; Ecoturismo : destinos como a Chapada Diamantina, com suas cachoeiras e trilhas, têm ganhado cada vez mais adeptos. O local foi escolhido como o segundo melhor destino brasileiro no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024, como mostra uma publicação da Adibra (Associação Brasileira de Parques e Atrações)

: destinos como a Chapada Diamantina, com suas cachoeiras e trilhas, têm ganhado cada vez mais adeptos. O local foi escolhido como o segundo melhor destino brasileiro no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024, como mostra uma publicação da Adibra (Associação Brasileira de Parques e Atrações) Eventos e festivais: o Carnaval de Salvador, considerado a maior festa de rua do mundo, e o São João no interior baiano estão entre os principais atrativos. “A festa atrai cerca de 3 milhões de visitantes por ano, movimentando cerca de R$ 6,6 bilhões na economia, conforme publicação da Agência Gov”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com