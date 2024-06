Neste domingo (16/6), Frutal, no Triângulo Mineiro, irá realizar a 8° edição da Parada LGBT+. O evento terá Wanessa Camargo como atração principal. A concentração de pessoas iniciará às 14h na praça da prefeitura, localizada na rotatória da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.





No total, segundo a Prefeitura de Frutal, foram gastos R$ 155 mil com o evento. Com o cachê de Wanessa Camargo foram gastos R$ 120 mil. Os valores sairão do orçamento da Secretaria de Cultura.





Além da ex-BBB, o evento contará com shows de atrações locais como Irmãs Fantini, Marcell, DJ Nando, Dj Jão, Dj Witch, DJ Sorriso, DJ Bim Cruvinel e DJ Paulim Rick.

Leia também: Latam terá que indenizar passageiro trans que foi barrado em voo para Belém





Apesar da cantora Wanessa Camargo ser a atração principal do evento, a prefeitura da cidade não divulgou o show em seu Instagram oficial. A cantora foi anunciada apenas no Instagram do Núcleo Yara, o Núcleo de amparo da diversidade LGBTQIAPN+ de Frutal. A ONG está ajudando na organização do evento.





Sobre isso, a prefeitura informou que a festa junina da cidade realizada também neste fim de semana ganhou destaque no Instagram. O evento, que terá atrações como Falamansa, ganhou três postagens. Segundo a prefeitura, o show da cantora está sendo anunciado em carros de som, rádios e grupos de WhatsApp.

A reportagem do Estado de Minas tentou entrar em contato com a Secretária de Cultura da cidade, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto.