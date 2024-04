Nesta sexta-feira (26/4), o Cine Theatro Brasil Vallourec receberá o evento “Gongada Drag”, um sucesso de comédia e diversidade que já lotou grandes teatros em São Paulo e no Rio de Janeiro. Chegando à capital mineira com Suzy Brasil como homenageada e “Gongada de Honra”, os ingressos vão de R$40 a R$200, dependendo do tipo e dos setores.

“Gongar” é um código comum para o público LGBTQIA+, e significa fazer piada de alguém em público com o objetivo de fazer todos rirem, inclusive o alvo da piada. Nos palcos, a ideia virou comédia e deu origem ao espetáculo “Gongada Drag”, que é uma fusão entre o estilo “roast” de comédia e a energia criativa das drag queens brasileiras.

Apresentada e produzida por Bruno Motta – um dos pioneiros da comédia stand-up no Brasil, apresentador do “Improvável” e um dos criadores do Furo MTV –, a “Gongada Drag” é uma mistura de stand-up, improviso, auditório, realities show e muito talento drag.

“Inacreditável o quanto foi rápida a aceitação do público para esse projeto. Acho que realmente criamos algo que não existia, um espetáculo fixo de comédia, drags, gongação, que é uma aula de bom humor, de duas horas e meia de risada. Só que fora da boate, da noite. Estamos conseguindo misturar um elenco sensacional, com mix de drags da noite e dos realities. Acho que é um grande momento para a arte drag no Brasil”, ressalta Motta.

A ideia do evento também é celebrar as drag queens lendárias da cena noturna brasileira e as maiores personalidades do mundo LGBTQIA+. O elenco é sempre diferente nas apresentações, contando com uma homenageada – no caso do show em Belo Horizonte, Suzy Brasil.

“Estamos conseguindo misturar um elenco sensacional, com mix de drags da noite e dos realities, e de diferentes gerações, com os comediantes LGBT mais importantes da cena”, destaca o apresentador.

Questionado sobre o porquê de trazer o show para Belo Horizonte, Bruno Motta explica: “Acho que o público de BH tem uma relação incrível com a cena drag, com drags muito grandes no teatro, na rádio, na noite. Prova disso é que faltam vender apenas 100 ingressos num teatro de 1000 lugares”.

Os últimos ingressos podem ser adquiridos diretamente no site e na bilheteria do Cine Theatro Brasil Vallourec, ou na loja Eventim localizada no Shopping 5ª Avenida (sujeito a taxa de conveniência).

Serviço

“Gongada Drag” em Belo Horizonte

Quando: 26 de abril (sexta-feira), às 20h

Onde: Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 - Centro, Belo Horizonte)

Ingressos: de R$40 a R$200 no site ou bilheteria do Cine Theatro Brasil Vallourec e loja Eventim no Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1314 - Savassi, Belo Horizonte)