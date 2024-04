A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) está investigando a morte de Yuri Castro, de 23 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira (22/4). Ele era um homem gay e aparenta ser uma das vítimas de uma série de desaparecimentos e agressões que têm acontecido na região central da capital paulista.

De acordo com a PCSP, Yuri deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro logo após ter sido resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no bairro Santa Ifigênia, região Central de São Paulo. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 5° DP (Aclimação) e segue em investigação.

Nas redes sociais, há diversos relatos sobre o desaparecimento de homens gays na região do Largo do Arouche, também na região Central da capital paulista. No entanto, ainda não há informações oficiais a respeito desses casos e se há ligação entre eles.

Confira reações e recomendações no X (antigo Twitter):

Assustado demais com as frequentes noticias dos gays sumindo na madrugada aqui pelo centro de SP. — Stardust ???? (@stardustchloe) April 24, 2024

soube agora a noite que sumiram 7 gays em SP esse final de semana, todos saindo de roles e sauna, cuidado minha gente, tem um casal de ex namorados desaparecidos ainda. ????????‍?????? pic.twitter.com/KGsIG5Pf0n — sigam a @dudabeat ????????????‍?????? (@vinidevinicius) April 17, 2024

Gente, vocês ouviram essa história que está desaparecendo gays no centro de São Paulo? Indo para encontros de app e sumindo, e alguns sendo encontrados sem vida.



Pelo amor gente, quer usar aplicativo vai pro shopping, vai pra casa com um amigo escondido no quarto.



Mas não se… pic.twitter.com/t70v2Hg1Cg — lore alvess (@alor3n4) April 24, 2024

Amigos gays de SP, se cuidem, cuidem dos seus amigos, se forem para encontro mande a localização para os amigos, dê preferência pra um primeiro encontro em locais públicos, não aceite drogas ou bebidas de desconhecidos, pq estamos vendo MAIS um caso de um dos nossos sendo morto. — Bruno Ferreira (@brunoferreiraeu) April 24, 2024

O caso de Yuri repercutiu e, nesta quinta-feira (25/4), a coordenadora municipal de Diversidade de São Paulo, Leonora Áquilla, informou em suas redes sociais que já marcou uma reunião com a Polícia Militar de São Paulo e com a Guarda Civil Municipal para discutir a segurança em pontos de maior frequência da comunidade LGBTQIA+ da cidade, além de checar as informações sobre o desaparecimento de homens gays na região.