O curso "Expressões 3D" abriu inscrições nesta quinta-feira (21/3). Destinado a jovens e adultos a partir de 17 anos e que sejam residentes em Belo Horizonte, o projeto oferece formação em modelagem, técnica utilizada para criar representações digitais de objetos tridimensionais. O curso é totalmente gratuito e não requer conhecimento prévio sobre o assunto. O prazo para se inscrever vai até dia 10 de abril.

Idealizado pela Arca - Laboratório Criativo e Experimental e promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o curso oferecerá conhecimentos técnicos sobre a modalidade para a população LGBTQIA+. A ideia é proporcionar uma plataforma inclusiva para que as pessoas explorem a modelagem 3D e utilizem ferramentas e técnicas que estimulem a criação de obras que representem a comunidade.

Os interessados em participar devem preencher o formulário disponível no link. Serão selecionados até 10 participantes, com duas vagas reservadas para pessoas com deficiência auditiva, que terão intérprete de libras durante as aulas. O resultado da seleção será divulgado no dia 2 de maio no perfil oficial do projeto: @arca.ex.

As aulas práticas e teóricas são online e vão utilizar como base o software Blender, que é gratuito e possibilidade modelagem, animação, texturização e composição. O curso tem início no dia 27 de maio, sempre às segundas e quintas-feiras, das 19h às 21h, com a última aula da formação programada para o dia 1º de agosto.

A motivação para o projeto, segundo o fundador da Arca, Aristeo Serra Negra, foi a dominação de padrões heteronormativos e cisgêneros no ambiente tecnológico. “Queremos contribuir para a formação de artistas que possivelmente nunca consideraram essa área como uma possibilidade para expressar sua criatividade”, diz ele.



Belas Artes Digitais: Expressões 3D vai oferecer capacitação gratuita para o público LGBTQIA+ Divulgação

O curso será ministrado pela professora Alice Pereira. Além de ilustradora e animadora, ela tem formação em engenharia química e vasta experiência em animação e quadrinhos. Atualmente, Alice estuda design de animação.

Leia também: Cellos-MG divulga data da 25ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de BH

“A indústria de games tem crescido muito no Brasil e profissionais de 3D sempre são requisitados. Isso sem falar nas possibilidades que a realidade virtual abre. É possível criar qualquer coisa que venha na sua cabeça em 3D”, afirma a professora do curso.

De acordo com dados da Pesquisa da Indústria Brasileira de Games de 2023, produzida pela Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), no ano passado, o número de desenvolvedoras de jogos em território nacional saltou para 1.044, representando um aumento de mais de 680% em relação a 2014, quando eram apenas 133.



Aula inaugural



Para dar boas vindas aos alunos, haverá uma aula inaugural e presencial no dia 23 de maio, no Centro de Referência da Juventude (Rua Guaicurus, 50 - Centro).

As aulas do curso Expressões 3D podem ser acompanhadas de casa, por um computador, ou pelo telecentro do Centro de Referência da Juventude, parceiro do projeto.



Serviço

Curso Expressões 3D

Iniciação em modelagem 3D, com Alice Pereira

Inscrições: 21 de março à 10 de abril



Resultado dos selecionados: 2 de maio



Aula inaugural: 23 de maio



Aulas: 27 de maio a 1º de agosto, ás segundas e quintas, de 19h às 21h



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa