A organização da sociedade civil (OSC) Criola está em busca de nanoinfluenciadoras negras para produzirem conteúdos de conhecimento livre e antirracista nas redes sociais. A iniciativa é uma parceria com a fundação Wikimedia e faz parte de um projeto de aprimoramento das habilidades no uso de novas tecnologias para a construção de equidade racial. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online até esta quinta-feira (15/2).

O projeto visa contribuir para a construção da narrativa de um mundo sem racismo a partir da criação de espaços de inovação e cocriação desse futuro, por meio da editoração colaborativa de uma “enciclopédia virtual” e da oferta de formação.

As nanoinfluenciadoras selecionadas criarão vídeos curtos contando histórias sobre mulheres negras ou falando de temas em que atuam em prol dos direitos das mulheres negras. Ao todo, serão 100 selecionadas que receberão um prêmio de R$ 500 pelo material final – desde que entregue dentro dos requisitos estabelecidos pela OSC.

Podem se inscrever mulheres negras, cis ou trans, maiores de 18 anos e que tenham entre mil e 10 mil seguidores em pelo menos uma de suas redes sociais. A proposta é, também, reafirmar as meninas e mulheres negras potentes e mobilizadas, enfrentando e produzindo tecnologias sociais como resposta às desigualdades, disputando as narrativas e ampliando a voz delas – especialmente na esfera pública.

O edital do processo está disponível no site da OSC Criola, e as inscrições podem ser feitas a partir de um formulário.