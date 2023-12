O ato contra o lesbocídio, organizado pelo movimento 8 De Março Unificado e Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG), acontecerá nesta quinta-feira (21/12), às 17h30, na Praça Sete de Setembro, localizada na Região Central de BH. A motivação do ato foi o assassinato de Ana Caroline Sousa Campêlo, jovem lésbica que foi encontrada morta com os olhos, a pele do rosto, orelhas e couro cabeludo arrancados no município de Maranhãozinho, no Maranhão, onde tinha se mudado recentemente para morar com a namorada. "Por nenhuma a menos, pelo direito aos nossos corpos e amar quem quisermos, convocamos a todes a SE VESTIR DE ROXO, ir para o ato contra o lesbocídio e exigir maior seriedade na investigação para encontrar os culpados da atroticidade sofrida por Ana Caroline", escreveu o 8 De Março Unificado em suas redes sociais. Em 2022, Minas Gerais foi o segundo estado com mais casos de feminicídio registrados, com 171, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado ficou apenas atrás de São Paulo, que somou 195 casos. "Todo lesbocídio é um tipo de feminicídio, mas nem todo feminicídio é um lesbocídio. É preciso que ocorra a separação dos dados, para que a gente possa fazer um melhor controle social e exigir melhores políticas públicas, para que a população lésbica do país possa viver com segurança e dignidade", explica Carol Sol, liderança feminista do Cellos MG e organizadora do 8 DE Março Unificado.

crédito: Reprodução/Redes sociais