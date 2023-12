Layon Silva, vereador do Republicanos, em Betim.

Durante discurso na plenária da Câmara de Betim, na última terça-feira (19/12), o vereador Layon Silva (Republicanos) anunciou que retirou do ar todas as suas postagens feitas contra a comunidade LGBTQIA+.

Em sentença proferida em 24 de novembro, a Justiça de Betim determinou que o vereador removesse todas as postagens anti-LGBTQIA+ de suas redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 500 até R$ 20 mil em caso de descumprimento da decisão. A medida foi tomada após a Associação Comunidade LGBTI+ de Betim entrar com uma ação civil pública de indenização por dano moral coletivo contra Layon, alegando que as postagens mostram a “sua disposição de manter uma permanente campanha difamatória e de incitação contra a comunidade LGBT”.

O histórico anti-LGBTQIA+ do parlamentar não é novidade: em julho, Layon teve seu Projeto de Lei (PL), que proibia a participação de crianças em paradas LGBTQIA+, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Betim. A justificativa do vereador foi de que crianças e adolescentes expostos a esses eventos podem apresentar ‘dificuldades em discernir aspectos da sexualidade humana’, além da possibilidade de desenvolverem ‘problemas psicológicos, emocionais e sociais’.

Ainda no mês de julho, o PL foi vetado. O texto assinado pelo prefeito Vittorio Medioli (sem partido) teve como base análise técnica realizada pela Procuradoria-Geral do Município (Progem), que considerou a proposta inconstitucional.