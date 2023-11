Começou a funcionar nessa semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma unidade de saúde voltada para o público LGBT. O local, denominado Centro de Referência em Saúde da População (CRESP) LGBT+ e que foi inaugurado nesta terça-feira (7/11), possui uma equipe formada por um coordenador, dois psicólogos, clínico geral, assistente social e enfermeiro.



Segundo informações do 1º Mapeamento LGBTQIAP+ de Uberaba, realizado nos anos de 2022 e 2023, a comunidade na cidade apresenta números preocupantes relacionados à saúde, como, por exemplo, grande número de pessoas com depressão.

[FOTO1]

Os dados mostram que cerca de 90% desse público já sentiu sintomas de depressão; 96%, sintomas de ansiedade; 67,7%, ataques de pânico, 22% disseram que já se automutilaram; 56% já tiveram ideias suicidas; 25%, tentaram se matar; 52%, uso abusivo de álcool ou drogas; 68% sentem falta de serviços especializados em saúde mental e 44% realizam tratamento com psiquiatria ou psicólogo.

De acordo com a coordenadora do CRESP LGBT+ de Uberaba, Karina Nogueira, o acolhimento no local acontece de segunda a sexta, sem necessidade de agendamento prévio. “As pessoas podem vir diretamente ao Centro de Referência. No primeiro atendimento, o paciente passa por um acolhimento, onde são identificadas as necessidades do usuário. Posteriormente, o paciente é encaminhado para agendamento junto à equipe multidisciplinar”, explicou.

Trabalho conjunto

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), destacou que a inauguração do CRESP LGBT+ só foi possível após trabalho intenso do Executivo, Legislativo e população. “E então entregamos hoje (última terça-feira) à comunidade uma unidade para atendimento especializado e humanizado, para um público que não tinha esse serviço estruturado”, complementou.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cezar William de Melo Ribeiro, destacou as participações da comunidade que mostrou a necessidade de um local para acolhimento em saúde, especializado parao público LGBT+. “E, por meio dos esforços dos conselheiros, da comunidade e da gestão municipal hoje estamos aqui celebrando”, comemorou.

A responsável pela Coordenadoria de Políticas LGBTQIAP+ de Uberaba, Lucimira Reis, também ressaltou que a concretização de centro de saúde voltado para a comunidade LGBT+ de Uberaba foi resultado de um trabalho realizado por várias mãos. “Esse é o resultado de um sonho que já está beneficiando muitas pessoas. A concretização desse projeto é um avanço em nossa sociedade e nos mobiliza a buscar cada vez mais para esse público que tanto necessita de atenção”.

