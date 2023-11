Projeto similar foi aprovado no Amazonas

A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou de forma unânime um Projeto de Lei (PL) que proíbe crianças em paradas do Orgulho LGBTQIA+ na Paraíba. A votação aconteceu na manhã desta terça-feira (7).

O vereador Tarcísio Jardim (PP), autor do projeto, alega que tais eventos originalmente possuiam ‘caráter respeitoso e educativo’, no entanto, atualmente ‘vem ganhando tons desvirtuados’. O PL impõe que as empresas responsáveis pelo evento sejam multadas caso a determinação seja descumprida.

“Observamos nos dias atuais a desvirtuação deste importante movimento social, no qual a vulgarização e a agressão às famílias tradicionais, religiões, aqueles de opiniões políticas diferentes e, principalmente, a erotização precoce de crianças e adolescentes são as bandeiras mais expostas”, justificou o vereador.

LGBTfobia na Paraíba

A norma ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Cícero Lucena (Progressistas).

Segundo dados do relatório da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, a Paraíba registrou 68 casos de mortes violentas da população LGBTQIAP+, entre 2017 e 2022.

Leia também: Casal cria projeto que ajuda LGBTs a terem filhos por barriga de aluguel

A maioria das vítimas tinham entre 18 e 33 anos e se identificavam como gays e mulheres trans.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen