A “Tribuna da Advocacia” garantiu à advocacia mineira, em 2024, a oportunidade de se manifestar sobre pontos fundamentais para o Estado e para a nobre classe dos advogados, além de ter feito a mais completa cobertura das eleições para presidente da OAB/MG, que tem Gustavo Chalfun como seu novo presidente.

“Nós, advogados e advogadas, somos a voz do cidadão perante o sistema de Justiça. Muitas vezes não somos compreendidos. Mas, por sermos destemidos, não temos receio da impopularidade das causas que nos são confiadas”



Presidente da OAB/MG, Sérgio Leonardo (28/5/2024)



“A linguagem adequada simplifica e comunica aos cidadãos a tomada de decisão do Estado e possibilita que os envolvidos compreendam o contexto das dificuldades vivenciadas por ele

Advogado-geral do estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa de Paula Castro (11/6/2024)



“O aumento da tutela da segurança jurídica impacta positivamente não apenas sobre as expectativas dos indivíduos que buscam a Justiça, uma vez que o cidadão passa a possuir maior previsibilidade quanto às decisões a serem proferidas, mas também sobre a estrutura mesma do Poder Judiciário e no cotidiano da jurisdição”



Presidente nacional da OAB no triênio 2013 a 2016 e atual presidente da Comissão Constitucional da entidade, Marcus Vinícius Furtado Coelho (25/6/2024)



“O adequado equilíbrio dos limites dos direitos e do abuso desses é um ideário constante do regime democrático e republicano"



Mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo, escritor, consultor, conferencista e palestrante, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (9/7/2024)

“Para nós da ACMinas, o esforço é para expandir as atividades empresariais, gerar empregos e renda a toda gente"



Advogado, vice-presidente da ACMinas, João Henrique Café (23/7/2024)



“Da jovem advocacia à melhor idade. Da capital ao interior. Desde que assumimos a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), no início de 2022, buscamos formas de possibilitar que todos os profissionais inscritos na OAB-MG pudessem usufruir de algum programa, benefício ou iniciativa da CAAMG”



Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e presidente eleito da OAB - MG, Gustavo Chalfun (6/8/2024)



“Para mim, a grande lição aprendida foi: só diga não, quando essa for a única resposta”



Procurador-geral do município de Belo Horizonte, Hércules Guerra (20/8/2024)



“A política de distribuição de dividendos será estabelecida anualmente pelo Conselho de Administração”



Advogado Stanley Frasão (3/9/2024)



“Hoje somos 684 defensoras e defensores públicos, atuando em 121 das 298 comarcas de Minas Gerais. Estamos presentes em todas as regiões do estado”



Defensora pública geral de Minas Gerais, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias (17/9/2024)



“Todavia, há de se salientar que a moderna concepção da recuperação judicial não se limita, apenas, às questões relacionadas aos débitos e créditos, que fundamentam a controvérsia empresarial”



Professor de direito empresarial da PUC Minas e desembargador aposentado do TJMG e advogado, Moacyr Lobato de Campos Filho (1/10/2024)



“O desproporcional esforço e energia despendidos numa ação e noutra pode ser estendido a outras situações da vida social, tal como disseminar o bem e o mal”



Advogado Maurício de Oliveira Campos Júnior (15/10/2024)



“O acesso pleno aos autos e a capacidade de intervir em qualquer momento do processo são prerrogativas que não podem ser relativizadas em nome da celeridade”



Presidente da OAB Juiz de Fora, Alexandre Atílio Rodrigues Costa (15/10/2024)



“A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é um compromisso com a Justiça, não um instrumento de ambições pessoais”



Presidente da Comissão de Admissibilidade e Instrução do

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MG, Maria Flávia Cardoso Máximo (12/11/2024)



Candidatos à presidência da OAB-MG



Gustavo Chalfun, Raimundo Cândido Neto e Adriano Cardoso (29/10/2024)