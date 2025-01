Ele é um atento e romântico observador da cena urbana. E o faz pelo manifesto carinho por sua terra natal, no caso, Belo Horizonte. Geralmente, circula munido de máquina fotográfica para registro de detalhes fugidios ao olhar imperceptível do apressado cidadão metropolitano.



Nada lhe passa despercebido: as flores e árvores frutíferas no quintal de velhos casarões, os pássaros acasalados ou em bando, a soberba arquitetura do século passado, o verde exuberante dos parques municipais. Costumo revelar as fotos e mandar aos amigos, que, surpreendidos, me indagam: onde é? Sua cidade, respondo.



O procurador do MPMG, Luiz Antônio Sasdelli Prudente, 57 anos, garimpa em espaços inusitados, por diletantismo, alguma poesia e associações harmoniosas no universo árido de ruas e avenidas. Saio sem lenço e documento, sem destino, em caminhadas longas e solitárias pela cidade, explicou.



Nesta atividade prazerosa e saudável para corpo e mente, incrementada após o isolamento causado pela pandemia e reforçada diariamente com academia e Pilates, encontra sua paz. Para momentos outros de lazer, o balanço alegre da música dos anos 80. Às vezes se refugia no sítio em Ravena, Sabará, para fugir do estresse do trabalho profissional.



Nos últimos tempos, ele se debruçou sobre o livro "O Mago do Kremlin", de autoria do cientista político italiano, Giuliano da Empoli. Um romance sobre a Rússia contemporânea, baseado em fatos reais, cujo personagem, Vadim Baranov, desempenha o papel de eminência parda de Vladimir Putin. Se a gente se dedica apenas ao tecnicismo de leitura maçante perde o gosto pelo lúdico na literatura universal, justificou.



Para o filme brasileiro "Ainda estou aqui", do cineasta Walter Salles, que premiou com o Globo de Ouro a atriz Fernanda Torres, uma montanha de elogios, embora reconheça que anda "meio preguiçoso" para enfrentar grandes telonas.



Na agenda rotineira, viajar com a família inteira, Márcia, esposa, os filhos Lucas e Luiz Felipe, ambos advogados, e a filha Luísa, médica, pelo menos uma vez ao ano. No barroco de Tiradentes e Ouro Preto, os destinos prediletos. A boa mesa, acrescentou, se recheada de amigos do peito, então, uma outra satisfação. Não abro mão deste modelo de convivência e confraternização, frisou, ressaltando que a capital mineira tem uma gama de excelentes e variados restaurantes.



Prudente atua na Procuradoria Especializada em Habeas Corpus, ressalte-se, eleito para sua coordenação por seus pares. Ele formou-se em direito pela UFMG, em 1990. Ingressou no MPMG, em 1991, por concurso. Foi promotor de justiça de 1991 a 2004 e nomeado procurador, em 2005. Na sua exitosa carreira despachou nas comarcas de Carlos Chagas, Conceição do Mato Dentro, Coronel Fabriciano e BH. Saudoso, reverencia o falecido pai Luiz Prudente, à sua semelhança promotor e procurador, também no MPMG, que atuou nas comarcas de Borda da Mata, Abre Campo e Uberaba.



O procurador subiu ao posto de corregedor-geral do Ministério Público no período de 2011 a 2015. Além disto, assumiu a presidência do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNCGMPEU), em 2015. Ocupou ainda os cargos de 2º vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público (1999-2001) e de coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Conflitos Agrários (CAO-DH), em 2005.