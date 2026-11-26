Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Especialistas em nutrição concordam que a seleção dos alimentos no café da manhã é uma das recomendações mais importantes para a preservação da saúde. As escolhas feitas ao acordar exercem efeitos diretos sobre o controle dos níveis de açúcar no sangue.

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Após os 50 anos, o metabolismo corporal desacelera. Essa fase exige alimentos mais leves e nutritivos para atender às demandas do organismo.

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Os modelos tradicionais de café da manhã compostos por pão branco, geleia e manteiga geram picos de açúcar no sangue. Essa elevação sofre uma queda abrupta logo em seguida, o que provoca o aumento da vontade de comer lanches entre as refeições.

Opções para regular a glicose

Com o objetivo de estabilizar os índices glicêmicos e afastar a necessidade de beliscar fora de hora, nutricionistas apontam uma refeição matinal ideal: uma fatia de pão de fermentação natural com um ovo cozido, combinação que é mais fácil de digerir, acompanhada de café com leite vegetal sem açúcar.

Profissionais também recomendam outra alternativa eficiente para o desjejum:

torrada integral;

manteiga de amêndoa;

iogurte grego natural.

A ingestão de fibras é um elemento fundamental na rotina alimentar diária, atuando como a melhor aliada na regulação do açúcar sanguíneo. Os níveis mais altos dessa substância estão presentes em:

frutas vermelhas;

sementes;

frutas;

vegetais.

Hábitos complementares e prevenção

A rotina também pode incluir o consumo de um copo de água morna com limão e, mais tarde, um café com leite sem açúcar, de preferência vegetal.

A orientação dos especialistas propõe distribuir a ingestão de proteínas de forma fracionada ao longo de diferentes refeições durante o dia.

Para evitar enfermidades decorrentes do avanço da idade, a melhor estratégia consiste em monitorar com regularidade as taxas corporais de:

magnésio;

ácidos graxos ômega-3;

cálcio;

vitamina D.

Esses cuidados direcionados auxiliam na contenção das doenças mais comuns associadas ao envelhecimento, como hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes e osteoporose.

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A maioria dessas condições crônicas pode ser prevenida por meio da aplicação constante de um estilo de vida saudável e equilibrado.