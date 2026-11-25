O arroz branco costuma ser cozido apenas com água e sal, mas o chef José Ramón Castillo propõe mudar o líquido para dar mais sabor desde o início. A técnica utiliza 550 ml de caldo de galinha quente para cada xícara de arroz, além de uma lavagem prévia e de um repouso final que mantém os grãos soltos.

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Antes de incorporar o líquido, o arroz passa por uma lavagem rápida para retirar o amido superficial, escorre e depois doura com vegetais aromáticos. A etapa final recebe manteiga e dois períodos curtos de descanso para que o grão absorva a umidade sem intervenção constante na panela.

Ingredientes da receita

O preparo reúne os seguintes itens:

1 xícara de arroz

550 ml de caldo de galinha quente

cebola picada

alho fatiado

aipo

milho

azeite de oliva

60 gramas de manteiga

coentro ou salsa fresca

sal ajustado no final, pois o caldo já contém sódio

Passo a passo

Coloque o arroz em uma tigela profunda, cubra com água e mexa com as mãos com suavidade. Repita o processo até retirar boa parte do amido superficial, escorra e deixe secar por alguns minutos. Aqueça o azeite de oliva em uma panela e cozinhe a cebola picada. Adicione o alho fatiado, o aipo e o milho, refogando até começarem a amaciar. Junte o arroz escorrido e mexa com calma entre dois e três minutos para que os grãos absorvam a matéria gordurosa. Despeje os 550 ml de caldo de galinha bem quente e acrescente o coentro ou a salsa. Ferva a mistura e cozinhe em fogo alto por dez minutos sem mexer constantemente. Reduza o fogo ao mínimo, adicione os 60 gramas de manteiga e tampe a panela por cinco minutos. Em seguida, desligue o fogo e mantenha fechada por outros cinco minutos para usar o vapor residual. Abra a panela e separe os grãos com um garfo, sem amassar. Prove o resultado antes de corrigir o sal e sirva em seguida.

Lavagem e repouso dos grãos

A lavagem elimina o amido livre presente na superfície do arroz. Quando esse resíduo vai direto para o cozimento, ele aumenta a viscosidade da água e deixa a textura empapada. O procedimento não elimina o amido interno, apenas limpa a camada superficial antes da absorção do caldo quente.

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O descanso com o fogo desligado faz o vapor continuar agindo sem calor direto, redistribuindo a umidade por igual. Mexer a panela após a entrada do líquido quebra os grãos e solta mais amido, razão pela qual a movimentação deve acontecer somente na etapa do refogado.