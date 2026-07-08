O segredo do arroz perfeito: dicas para nunca mais grudar na panela

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Chega de raspar o fundo da panela ou perder parte do arroz por ele ter virado uma crosta queimada. Preparar um arroz soltinho e perfeito, que não gruda, é mais simples do que parece e não exige nenhum ingrediente secreto, apenas a aplicação de técnicas corretas durante o preparo.

O principal culpado por fazer os grãos grudarem é o excesso de amido, liberado durante o cozimento. Ajustes simples, desde a lavagem até o tempo de descanso, resolvem o problema e garantem que o acompanhamento mais querido do Brasil saia sempre no ponto certo.

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Passos para um arroz soltinho

O primeiro passo é lavar bem os grãos em água corrente. Faça isso até que a água saia mais transparente. Esse processo remove o excesso de amido da superfície do arroz, que é um dos maiores responsáveis por fazer com que ele grude no fundo da panela.

A escolha do recipiente também faz diferença. Panelas com fundo mais grosso ou antiaderentes são as mais indicadas, pois distribuem o calor de maneira uniforme e evitam que certas áreas superaqueçam, o que causa a queima e a aderência dos grãos.

A proporção de água é fundamental. A regra clássica e que raramente falha é usar duas partes de água para cada parte de arroz. Medir corretamente evita que o arroz cozinhe demais e vire uma papa ou que falte líquido e ele queime no fundo.

Arroz soltinho e fumegante: siga as dicas para preparar o acompanhamento perfeito que não gruda. Tonhom27 de Getty Images

Sempre cozinhe em fogo baixo e com a panela tampada após a água ferver. O calor suave e constante permite que os grãos absorvam a água lentamente. Depois que a água secar, desligue o fogo e deixe o arroz descansar, ainda com a tampa, por cerca de cinco a 10 minutos. Esse descanso finaliza o cozimento no vapor e deixa os grãos mais soltos.

Por fim, evite a tentação de mexer no arroz enquanto ele cozinha. Mexer quebra os grãos, o que libera mais amido e contribui para que ele fique grudento. Apenas solte o arroz com um garfo delicadamente depois do período de descanso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.