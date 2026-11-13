Só salada no jantar? A combinação de frango e macarrão pode surpreender, mas um detalhe impede que ela seja considerada a receita mais saudável para todo mundo
Nutricionistas revelam receita prática e viral que combina carboidratos, proteínas e fibras para substituir o prato básico de folhas à noite
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Nutricionistas concordam com um posicionamento que ganhou força: "o jantar mais saudável não é uma salada comum, mas sim esta receita com frango e massa." Essa indicação se tornou viral de forma rápida nas redes sociais, com ampla repercussão na plataforma "X" (antigo Twitter).
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Ao terminar o trabalho e com a chegada da noite, surge o momento de preparar a refeição. Muitas pessoas recorrem à tradicional salada por pensarem que essa é a opção mais leve e saudável. Existem alternativas que viabilizam combinar carboidratos, proteínas e vegetais em um prato único.
A indicação do nutricionista Alberto Ugarte
Uma das opções em destaque é a salada de massa com frango sugerida pelo nutricionista Alberto Ugarte durante o programa "RadioMitre". Trata-se de uma alternativa culinária desenvolvida para substituir a refeição noturna básica composta apenas por folhas.
O modo de fazer é muito simples. O processo começa com o cozimento da massa e o seu posterior resfriamento. Logo após essa etapa, a massa é misturada com ingredientes vegetais frescos:
alface fresca;
tomates-cereja;
milho;
picles.
Todos esses itens vegetais são responsáveis por adicionar textura, cor e fibras à preparação.
Combinação de proteínas e molho
A essa base inicial, acrescenta-se o frango cortado em cubos, duas colheres de sopa de queijo cottage e alguns pedaços de queijo feta. A junção desses elementos cria um prato mais completo, atuando como uma boa fonte de proteína para o jantar.
O molho segue uma proposta simples: basta adicionar um pouco de azeite e vinagre balsâmico de Modena. Essa combinação é suficiente para realçar o sabor de toda a mistura sem recorrer a molhos pesados.
Equilíbrio nutricional e praticidade
A composição do prato entrega nutrientes específicos para o organismo. A massa fornece carboidratos, ao passo que o frango e os queijos fornecem proteínas. Os vegetais adicionam fibras, minerais e vitaminas.
O preparo pode ser servido frio ou à temperatura ambiente. O prato também pode ser feito com antecedência, característica prática para quem dispõe de pouco tempo. A receita viabiliza um jantar variado e satisfatório sem se limitar apenas a um prato de folhas verdes.
A preparação apresenta versatilidade para adaptações pessoais:
uso de massa integral na receita;
substituição de alguns vegetais por outros da estação;
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omissão do queijo caso exista preferência por um prato mais leve.