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GASTRONOMIA

Extrato de tomate não serve só para molho: o ingrediente que fica na geladeira tem outros usos na cozinha e pode dar um novo sabor a pratos comuns do dia a dia

Muito além do molho básico, o ingrediente valoriza sopas, carnes e legumes; veja a dosagem certa e dicas fáceis para enriquecer qualquer receita

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
12/11/2026 09:37

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Extrato de tomate não serve só para molho: o ingrediente que fica na geladeira tem outros usos na cozinha e pode dar um novo sabor a pratos comuns do dia a dia
O extrato de tomate em tubo, protagonista em receitas variadas, é um ingrediente chave para intensificar sabores e cores crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

O extrato de tomate concentrado em tubo costuma ser lembrado para encorpar caldos ou intensificar a cor do ragu de domingo, mas sua aplicação vai além desses preparos. Uma quantidade pequena confere sabor profundo a sopas de legumes, ensopados de carne e recheios variados sem desestabilizar a textura com excesso de água.

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Diferenças entre o extrato e a passata

A passata preserva boa parte da água natural do tomate, mantendo um perfil fresco. O concentrado passa por um processo que elimina essa umidade, elevando a proporção dos elementos que definem cor, consistência e gosto. O produto ganha notas cozidas e marcantes, concentrando também a acidez natural do fruto.

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Aplicação no refogado e em outras receitas

Ao preparar carne ensopada, os sucos da fritura permanecem no fundo da panela com a cebola amolecida. Adicionar o concentrado nessa base úmida e gordurosa distribui o sabor de forma homogênea antes da entrada de água, vinho ou caldo.

O processo pede fogo moderado por cerca de meio minuto, mexendo sem parar. Se o fundo secar, a inclusão imediata de líquido evita que o produto grude e amargue. Em sopas, dissolver a pasta em algumas colheres de caldo quente antes de juntar à panela impede a formação de grumos.

O ingrediente se adapta a diferentes pratos do dia a dia:

  • feijão borlotti: 5 gramas de duplo concentrado bastam para temperar 400 gramas de grãos já cozidos com alho, azeite e alecrim;

  • lentilhas: garante um fundo levemente rosado e saboroso sem transformar a receita em molho;

  • legumes na frigideira: berinjela, pimentão e abobrinha ganham consistência com uma colher de chá diluída em água na metade da cocção para duas pessoas;

  • recheios e pastas salgadas: agrega sabor a tortas e almôndegas vegetais sem umedecer a massa.

Dosagem e conservação correta

Para duas pessoas, o ideal é iniciar com 5 gramas de duplo concentrado, o equivalente a uma colher de chá rasa. No caso do triplo concentrado, o preparo exige uma quantidade inicial ainda menor.

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Após aberto, o tubo deve ser fechado com firmeza e mantido sob refrigeração. Mantenha o bocal limpo, não utilize o conteúdo diante de mofo ou alterações anormais e prove a comida antes de fazer novas adições.

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