Rabanada perfeita de vó: truque deixa o doce crocante por fora e macio por dentro

A receita de rabanada é uma das atrações mais esperadas das festas de fim de ano, mas que também pode alegrar as tardes em família. Com crocância por fora e um interior macio, as fatias de pão embebidas em leite, ovos e canela são uma ótima opção de sobremesa.

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Este prato clássico celebra momentos especiais com um toque nostálgico. Com ingredientes simples, é possível criar um doce que agrada a todos os paladares. O aroma que se espalha pela cozinha durante o preparo anuncia a chegada de uma sobremesa que une tradição e sabor.

Ingredientes





1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses







2 xícaras de leite







1 lata de leite condensado







3 ovos batidos







1 pitada de canela







Canela e açúcar a gosto para polvilhar







Óleo de girassol para fritar





Modo de preparo



A rabanada com sua casquinha crocante e miolo macio. Créditos: depositphotos.com / robertohunger



Comece cortando a baguete em fatias médias. Em um refratário, misture o leite com o leite condensado e mergulhe as fatias de pão até ficarem bem molhadas.

Em outro recipiente, bata os ovos e adicione a canela. Passe as fatias de pão já úmidas na mistura de ovos.

Frite em óleo quente e, em seguida, escorra as rabanadas em papel-toalha para remover o excesso de gordura. O óleo de girassol é uma boa escolha, pois não deixa um gosto forte.

Para finalizar, passe as fatias em uma mistura de canela e açúcar a gosto. A rabanada pode ser servida quente ou fria, direto da geladeira.

Dicas e variações

A receita foi trazida ao Brasil pelos portugueses, mas existem outras versões pelo mundo, como a "french toast" nos Estados Unidos, o "pain perdu" na França e o "eggy bread" na Inglaterra.

Para uma alternativa com menos calorias, prepare a rabanada no forno. A versão com leite condensado deixa o doce mais saboroso, mas é preciso ter atenção à quantidade para não ficar enjoativo.

Outra possibilidade é inovar com recheios. Doce de leite, creme de avelã ou um creme de pistache são opções para surpreender os convidados.

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Para facilitar o preparo, organize todos os ingredientes antes de começar: o pão fatiado e os recipientes com as misturas de leite e de ovos. Isso ajuda a manter a ordem na cozinha.