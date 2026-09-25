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GASTRONOMIA

Rabanada perfeita de vó: truque deixa o doce crocante por fora e macio por dentro

Siga nosso passo a passo e aprenda a preparar a sobremesa mais amada das festas; crocante por fora, macia por dentro e com gostinho de memória

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Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
25/09/2026 10:04

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Rabanada perfeita de vó: truque deixa o doce crocante por fora e macio por dentro
Este prato clássico celebra momentos especiais com um toque nostálgico crédito: Tupi

A receita de rabanada é uma das atrações mais esperadas das festas de fim de ano, mas que também pode alegrar as tardes em família. Com crocância por fora e um interior macio, as fatias de pão embebidas em leite, ovos e canela são uma ótima opção de sobremesa.

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Este prato clássico celebra momentos especiais com um toque nostálgico. Com ingredientes simples, é possível criar um doce que agrada a todos os paladares. O aroma que se espalha pela cozinha durante o preparo anuncia a chegada de uma sobremesa que une tradição e sabor.



Ingredientes




  • 1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses




  • 2 xícaras de leite




  • 1 lata de leite condensado




  • 3 ovos batidos




  • 1 pitada de canela




  • Canela e açúcar a gosto para polvilhar




  • Óleo de girassol para fritar




Modo de preparo


Rabanadas douradas com açúcar e canela em prato branco e colher de madeira sobre mesa rústica
A rabanada com sua casquinha crocante e miolo macio. Créditos: depositphotos.com / robertohunger


Comece cortando a baguete em fatias médias. Em um refratário, misture o leite com o leite condensado e mergulhe as fatias de pão até ficarem bem molhadas.


Em outro recipiente, bata os ovos e adicione a canela. Passe as fatias de pão já úmidas na mistura de ovos.


Frite em óleo quente e, em seguida, escorra as rabanadas em papel-toalha para remover o excesso de gordura. O óleo de girassol é uma boa escolha, pois não deixa um gosto forte.


Para finalizar, passe as fatias em uma mistura de canela e açúcar a gosto. A rabanada pode ser servida quente ou fria, direto da geladeira.


Dicas e variações


A receita foi trazida ao Brasil pelos portugueses, mas existem outras versões pelo mundo, como a "french toast" nos Estados Unidos, o "pain perdu" na França e o "eggy bread" na Inglaterra.


Para uma alternativa com menos calorias, prepare a rabanada no forno. A versão com leite condensado deixa o doce mais saboroso, mas é preciso ter atenção à quantidade para não ficar enjoativo.


Outra possibilidade é inovar com recheios. Doce de leite, creme de avelã ou um creme de pistache são opções para surpreender os convidados.

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Para facilitar o preparo, organize todos os ingredientes antes de começar: o pão fatiado e os recipientes com as misturas de leite e de ovos. Isso ajuda a manter a ordem na cozinha.


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