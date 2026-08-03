3 receitas de chef para um lanches sem ultraprocessados

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Reduzir o consumo de ultraprocessados não significa cozinhar por horas nem gastar mais dinheiro. Com ingredientes simples, tradicionais e facilmente encontrados — ovos, frutas, legumes, arroz, feijão, frango, queijos frescos e aveia — é possível preparar refeições equilibradas, saborosas e adequadas à rotina da maioria das famílias.

"Esse talvez seja o principal papel da gastronomia: mostrar que a comida de verdade pode ser, ao mesmo tempo, prática, prazerosa e viável no cotidiano", comenta o professor e especialista em gastronomia Eduardo Batista. A seguir, ele ensina três receitas que podem ser preparadas sem grandes dificuldades em casa e fazer parte de refeições mais saudáveis.



Iogurte natural caseiro

Iogurte natural caseiro com nozes, castanha de caju, damasco e farelo de aveia Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Ingredientes

1 litro de leite;

1 pote de iogurte natural integral.

Modo de fazer

Aqueça o leite até começar a formar pequenas bolhas nas bordas (sem ferver).

Deixe esfriar até ficar morno (de 40°C a 45°C) e misture o iogurte.

Tampe o recipiente, envolva-o em um pano e deixe descansar entre 8 e 12 horas em um local aquecido.

Depois, leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de consumir.

Suco verde

Suco verde com água de coco Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Ingredientes

2 folhas de couve-manteiga (sem o talo mais grosso);

2 fatias de abacaxi;

1 pera média madura;

1 maçã média (com casca e sem sementes);

½ xícara de chá de folhas de salsa;

10 folhas de hortelã;

2cm de gengibre fresco;

300ml de água de coco gelada;

suco de ½ limão;

gelo a gosto.

Modo de fazer

Higienize bem todos os ingredientes.

Corte a pera, a maçã e o abacaxi em cubos.

Coloque no liquidificador a água de coco, a couve, o abacaxi, a pera, a maçã, a salsa, a hortelã e o gengibre.

Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter uma bebida homogênea.

Acrescente o suco de limão e bata rapidamente.

Sirva imediatamente, de preferência sem coar, para preservar as fibras.

Muffin de cenoura

Muffin de cenoura com gotas de chocolate Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Ingredientes

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2 cenouras médias (descascadas e picadas);

3 ovos;

80ml de óleo de coco ou óleo de girassol;

½ xícara de leite ou bebida vegetal sem açúcar;

1 colher de chá de extrato de baunilha;

½ xícara de farinha de aveia sem glúten;

½ xícara de farinha de amêndoas;

½ xícara de polvilho doce;

½ xícara de xilitol ou eritritol;

1 colher de chá de canela em pó;

1 pitada de sal;

1 colher de sopa de fermento químico em pó;

80g de gotas de chocolate 70% sem açúcar (ou chocolate sem açúcar picado).

Modo de fazer