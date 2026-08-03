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FAÇA EM CASA

3 receitas de chef para um lanches sem ultraprocessados

Eduardo Batista mostra que a a comida de verdade pode ser, ao mesmo tempo, prática, prazerosa e viável no cotidiano

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Joana Gontijo
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
03/08/2026 02:00

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Receitas com itens fáceis de identificar fazem contraponto aos ultraprocessados, sem abrir mão da praticidade
Receitas com itens fáceis de identificar fazem contraponto aos ultraprocessados, sem abrir mão da praticidade crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Reduzir o consumo de ultraprocessados não significa cozinhar por horas nem gastar mais dinheiro. Com ingredientes simples, tradicionais e facilmente encontrados — ovos, frutas, legumes, arroz, feijão, frango, queijos frescos e aveia — é possível preparar refeições equilibradas, saborosas e adequadas à rotina da maioria das famílias.

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"Esse talvez seja o principal papel da gastronomia: mostrar que a comida de verdade pode ser, ao mesmo tempo, prática, prazerosa e viável no cotidiano", comenta o professor e especialista em gastronomia Eduardo Batista. A seguir, ele ensina três receitas que podem ser preparadas sem grandes dificuldades em casa e fazer parte de refeições mais saudáveis.


Iogurte natural caseiro

Iogurte natural caseiro com nozes, castanha de caju, damasco e farelo de aveia
Iogurte natural caseiro com nozes, castanha de caju, damasco e farelo de aveia Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Ingredientes

  • 1 litro de leite;
  • 1 pote de iogurte natural integral.

Modo de fazer

  • Aqueça o leite até começar a formar pequenas bolhas nas bordas (sem ferver).
  • Deixe esfriar até ficar morno (de 40°C a 45°C) e misture o iogurte.
  • Tampe o recipiente, envolva-o em um pano e deixe descansar entre 8 e 12 horas em um local aquecido.
  • Depois, leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de consumir.

Suco verde

Suco verde com água de coco
Suco verde com água de coco Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Ingredientes

  • 2 folhas de couve-manteiga (sem o talo mais grosso);
  • 2 fatias de abacaxi;
  • 1 pera média madura;
  • 1 maçã média (com casca e sem sementes);
  • ½ xícara de chá de folhas de salsa;
  • 10 folhas de hortelã;
  • 2cm de gengibre fresco;
  • 300ml de água de coco gelada;
  • suco de ½ limão;
  • gelo a gosto.

Modo de fazer

  • Higienize bem todos os ingredientes.
  • Corte a pera, a maçã e o abacaxi em cubos.
  • Coloque no liquidificador a água de coco, a couve, o abacaxi, a pera, a maçã, a salsa, a hortelã e o gengibre.
  • Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter uma bebida homogênea.
  • Acrescente o suco de limão e bata rapidamente.
  • Sirva imediatamente, de preferência sem coar, para preservar as fibras.

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Muffin de cenoura

Muffin de cenoura com gotas de chocolate
Muffin de cenoura com gotas de chocolate Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Ingredientes

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  • 2 cenouras médias (descascadas e picadas);
  • 3 ovos;
  • 80ml de óleo de coco ou óleo de girassol;
  • ½ xícara de leite ou bebida vegetal sem açúcar;
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha;
  • ½ xícara de farinha de aveia sem glúten;
  • ½ xícara de farinha de amêndoas;
  • ½ xícara de polvilho doce;
  • ½ xícara de xilitol ou eritritol;
  • 1 colher de chá de canela em pó;
  • 1 pitada de sal;
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó;
  • 80g de gotas de chocolate 70% sem açúcar (ou chocolate sem açúcar picado).

Modo de fazer

  • Preaqueça o forno a 180°C.
  • Bata no liquidificador a cenoura, os ovos, o óleo, o leite, o adoçante culinário e a baunilha até obter um creme homogêneo.
  • Em uma tigela, misture as farinhas, o polvilho, a canela e o sal.
  • Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos e mexa delicadamente.
  • Acrescente o fermento e misture apenas até incorporá-lo.
  • Adicione as gotas de chocolate, reservando um pouco para decorar.
  • Distribua a massa em forminhas de muffin, preenchendo cerca de ¾ da capacidade.
  • Finalize com algumas gotas de chocolate.
  • Asse por 20 a 25 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo.

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