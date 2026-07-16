5 vinhos argentinos com ótimo custo-benefício para encontrar no supermercado

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Os vinhos argentinos, especialmente os Malbecs da região de Mendoza, conquistaram fama mundial pela qualidade. A boa notícia é que não é preciso gastar muito para apreciar excelentes rótulos. Uma seleção criteriosa revela garrafas com ótimo custo-benefício, ideais para o dia a dia ou para ocasiões especiais, disponíveis nas prateleiras dos principais supermercados do país.

Escolher um bom vinho argentino pode ser uma tarefa simples. O segredo está em focar em vinícolas consagradas que oferecem linhas de entrada e intermediárias com a mesma atenção dedicada aos seus vinhos de alta gama. Essas opções entregam a essência da uva e do terroir local por um preço justo, proporcionando uma experiência de degustação autêntica e prazerosa sem pesar no orçamento.

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Melhores vinhos argentinos com bom custo-benefício

A lista a seguir apresenta cinco rótulos de vinhos tintos que se destacam pela combinação de qualidade e preço acessível. São opções versáteis, fáceis de harmonizar e que representam bem a produção vinícola da Argentina.

Trapiche Malbec Puro: um clássico acessível, este vinho se destaca por ser frutado e fácil de beber. Produzido sem passagem por madeira, ele expressa as características puras da uva Malbec, com notas de frutas vermelhas frescas como ameixa e cereja. É uma escolha versátil que acompanha bem massas com molho vermelho e carnes grelhadas; Norton Lo Tengo Malbec: outro rótulo bastante popular nos mercados brasileiros, este vinho da Bodega Norton é conhecido por seu equilíbrio. Apresenta taninos macios e um sabor que mescla frutas negras maduras com um leve toque de especiarias. Funciona perfeitamente com um churrasco ou queijos de média intensidade; Alamos Malbec: produzido pela prestigiada vinícola Catena Zapata, este vinho oferece uma complexidade surpreendente para sua faixa de preço. É encorpado, tem final agradável e aromas de amora com um sutil toque de baunilha, resultado de seu amadurecimento em carvalho. Harmoniza bem com carnes de caça e pratos mais estruturados; Santa Julia Clásico Malbec: da família Zuccardi, esta é uma opção que preza pela consistência e frescor. É um vinho jovem e vibrante, com muita fruta no paladar e uma acidez que o torna muito gastronômico. Ideal para acompanhar pizzas, empanadas ou um simples hambúrguer artesanal; La Linda Malbec: este rótulo da vinícola Luigi Bosca é sinônimo de elegância. Possui uma cor vermelho-violácea intensa e aromas que remetem a ameixas e flores. Na boca, é macio e tem um final persistente. É uma excelente companhia para risotos, carnes assadas e pratos da culinária regional argentina.

Como escolher um bom vinho argentino no supermercado?

Para fazer uma compra segura e garantir um bom rótulo, alguns pontos podem ajudar na decisão diretamente na prateleira. Além de procurar pelas marcas citadas, observar detalhes simples na garrafa faz toda a diferença.

Verifique a uva: Malbec é a estrela, mas a Argentina também produz excelentes Cabernet Sauvignon e Bonarda entre os tintos. Para os brancos, a uva Torrontés é a mais emblemática e uma ótima pedida;

Observe a região: vinhos provenientes de Mendoza, especialmente de sub-regiões como Luján de Cuyo e Vale de Uco, costumam ser garantia de alta qualidade devido ao clima e solo favoráveis;

Confira a safra: para vinhos de entrada, prefira safras mais recentes, geralmente dos últimos dois ou três anos. Isso garante que o vinho estará fresco e com suas características frutadas bem preservadas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.