Vinhos para o outono: 5 rótulos perfeitos para a meia-estação

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A chegada do outono, a partir de 20 de março, convida a uma mudança na adega. Com as temperaturas mais amenas e os dias mais curtos, o período é ideal para explorar vinhos que fazem a transição entre o frescor do verão e a intensidade do inverno, harmonizando com os pratos típicos da estação.

Nesse cenário, os tintos leves e os brancos mais encorpados ganham destaque. Eles oferecem o equilíbrio perfeito para aquecer sem o peso dos vinhos tradicionalmente consumidos no frio rigoroso. A escolha certa pode transformar uma refeição simples em um momento especial, acompanhando desde risotos e massas até carnes assadas.

Leia Mais

Para ajudar na seleção, preparamos uma lista com cinco rótulos que são apostas certeiras para aproveitar o melhor da estação.

Pinot Noir

Este tinto é um clássico da meia-estação por sua leveza e elegância. Com taninos macios e acidez equilibrada, apresenta aromas de frutas vermelhas frescas, como morango e cereja. É uma escolha versátil que combina perfeitamente com pratos à base de cogumelos, aves assadas e queijos suaves.

Chardonnay com carvalho

Para quem não abre mão de um bom vinho branco, as versões de Chardonnay que passam por barricas de carvalho são ideais. Elas ganham corpo e complexidade, com notas de baunilha, manteiga e nozes. Harmoniza com massas de molho cremoso, abóbora assada e peixes mais gordurosos, como o salmão.

Merlot

Considerado um tinto macio e fácil de agradar, o Merlot se destaca pela textura aveludada e pelos sabores de ameixa e amora. É menos encorpado que um Cabernet Sauvignon, mas tem presença suficiente para acompanhar os pratos robustos de outono. Funciona bem com lasanhas, carnes vermelhas grelhadas e polenta com ragu.

Viognier

Este branco aromático é outra excelente opção para a estação. Com corpo médio a encorpado, entrega notas exuberantes de pêssego, damasco e flores brancas. Sua textura quase oleosa na boca o torna um bom parceiro para pratos com um toque de especiarias, como a culinária tailandesa, ou com carne de porco assada.

Carménère

Estrela do Chile, a uva Carménère produz vinhos de corpo médio com uma personalidade única. Seus aromas misturam frutas negras com um toque de pimentão e especiarias. É a companhia certa para um churrasco de fim de tarde, empanadas ou um escondidinho de carne, pratos que pedem um vinho com boa estrutura e sabor marcante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.