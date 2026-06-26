Dicas turísticas da terra dos vinhos; Mendoza Argentina
Planejar uma viagem para Mendoza, na Argentina, costuma despertar o interesse de quem aprecia boa gastronomia, paisagens de montanha e, principalmente, vinhos de qualidade.
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Planejar uma viagem para Mendoza, na Argentina, costuma despertar o interesse de quem aprecia boa gastronomia, paisagens de montanha e, principalmente, vinhos de qualidade. A cidade fica aos pés da Cordilheira dos Andes e se consolidou como um dos principais destinos enoturísticos da América do Sul. Desse modo, a região recebe visitantes de diversos países ao longo de todo o ano. A combinação entre roteiros em vinícolas, passeios ao ar livre e infraestrutura turística organizada transforma a região em uma opção versátil para diferentes perfis de viajantes.
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Ao longo das últimas décadas, Mendoza modernizou suas bodegas e melhorou seus serviços, com hotéis, restaurantes e agências especializadas em turismo do vinho. Ainda assim, a cidade mantém um ritmo tranquilo, com praças amplas, ruas arborizadas e forte presença da cultura local. Por isso, muitos visitantes dividem o tempo entre o centro urbano e as áreas produtoras de uva. Assim, o itinerário combina cidade, campo e montanha de forma equilibrada.
Dicas turísticas de Mendoza: por que a região é conhecida como terra dos vinhos?
A expressão terra dos vinhos associada a Mendoza se relaciona diretamente às condições naturais da região. O clima seco, a grande amplitude térmica e a altitude favorecem a produção de uvas de qualidade. Além disso, a cidade reúne centenas de vinícolas, desde pequenas bodegas familiares até grandes produtores reconhecidos internacionalmente. Esse conjunto transforma a província em um polo de enoturismo, com estruturas prontas para receber visitantes em degustações, almoços harmonizados e tours guiados.
Para quem busca dicas turísticas de Mendoza, uma das orientações mais frequentes consiste em organizar o roteiro por vales ou zonas produtoras. As regiões de Luján de Cuyo, Maipú e Valle de Uco concentram muitas vinícolas abertas ao público, com diferentes estilos de visita. Em geral, o viajante conhece os vinhedos, entende o processo de produção e participa de provas de vinhos. Nesses momentos, o Malbec costuma se destacar como variedade emblemática da Argentina. Em alguns casos, o visitante precisa agendar com antecedência, especialmente em períodos de alta temporada.
Quais são os principais passeios para aproveitar Mendoza, terra dos vinhos?
Além dos circuitos clássicos pelas bodegas, Mendoza oferece outras experiências ligadas ao enoturismo e à natureza. Alguns visitantes contratam um motorista ou excursões organizadas para se deslocar entre as vinícolas, já que o consumo de álcool integra o centro das atividades. Outros preferem alugar bicicleta em zonas como Maipú, onde as distâncias entre algumas bodegas permanecem menores e as rotas se mantêm relativamente planas.
Entre as atividades mais procuradas em Mendoza, destacam-se:
- Degustações em vinícolas: visitas guiadas com prova de diferentes rótulos, incluindo Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e blends. Em muitas bodegas, o guia explica técnicas de vinificação, mostra barricas e apresenta salas de guarda.
- Almoços harmonizados: menus de várias etapas com pratos típicos argentinos acompanhados por vinhos selecionados. Frequentemente, o chef conversa com os visitantes e comenta as combinações entre comida e bebida.
- Passeios pela Cordilheira dos Andes: excursões até pontos como a região do Aconcágua, o vilarejo de Uspallata e o Paso Los Libertadores. Em alguns roteiros, o grupo faz paradas para fotos em mirantes e lagunas de montanha.
- Atividades ao ar livre: trekking leve, cavalgadas, rafting em rios da região e passeios de bicicleta entre vinhedos. Assim, o viajante alterna momentos de aventura com períodos de contemplação da paisagem.
- Termas e spas: opções de águas termais e complexos com serviços de bem-estar, alguns com vista para as montanhas. Dessa forma, o visitante relaxa após um dia intenso de degustações.
Para organizar melhor o tempo, muitos viajantes distribuem os dias de forma equilibrada. Assim, o roteiro ganha ritmo agradável e evita deslocamentos cansativos. Por exemplo:
- Reservar um dia para Luján de Cuyo, com foco em vinícolas de médio e grande porte, que oferecem tours completos e almoços elaborados.
- Separar outro dia para Maipú, que combina bodegas tradicionais, museus do vinho e passeios de bicicleta em terreno mais plano.
- Destinar um terceiro dia ao Valle de Uco, região mais alta, conhecida por vinhos de grande qualidade e paisagens amplas da Cordilheira.
- Incluir um dia de passeio pela montanha, explorando mirantes, pequenas trilhas e pequenos povoados andinos ao longo da estrada.
Como planejar uma viagem de enoturismo em Mendoza?
O planejamento de uma viagem à Mendoza, terra dos vinhos, geralmente começa pela definição da época do ano. A vindima, período de colheita de uvas, ocorre entre fevereiro e março e reúne festas e eventos especiais, como a tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia. Já a primavera e o início do outono oferecem temperaturas amenas, adequadas para passeios ao ar livre. Por outro lado, o inverno traz dias secos e frios, período em que muitos viajantes combinam Mendoza com estações de esqui em províncias próximas.
Alguns pontos costumam facilitar a organização da viagem:
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- Hospedagem: o centro de Mendoza oferece hotéis, pousadas e apartamentos com fácil acesso a restaurantes, praças e agências de turismo. Além disso, algumas vinícolas dispõem de opções de hospedagem entre os vinhedos, para quem busca imersão total no clima do campo.
- Transporte: o visitante pode circular por táxi, aplicativo, ônibus urbano ou contratar transfers e passeios. Para quem pretende visitar muitas bodegas em um mesmo dia, o serviço de agências especializadas geralmente traz mais praticidade e segurança.
- Reservas nas bodegas: muitas vinícolas atendem com horários marcados. Portanto, entrar em contato com antecedência ajuda a garantir vaga em degustações e almoços, além de permitir melhor escolha de horários.
- Gastronomia: além dos vinhos, Mendoza oferece carnes assadas, empanadas, azeites de oliva e produtos artesanais. Frequentemente, os menus harmonizados incluem esses itens e valorizam ingredientes locais.
Outro aspecto relevante para quem busca dicas turísticas de Mendoza envolve a adaptação ao clima seco e à altitude em algumas áreas. Assim, a hidratação constante, o uso de protetor solar e roupas adequadas às variações de temperatura ao longo do dia tornam os passeios mais confortáveis. Dessa forma, a experiência de explorar a região, seja em tours de vinho, visitas à Cordilheira ou caminhadas pela cidade, fica mais organizada e proveitosa. Em resumo, o viajante mantém o foco no que transforma Mendoza em um destino reconhecido no mundo do enoturismo.