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Gastronomia mexicana

Guacamole perfeito: a receita do prato mexicano para fazer em casa

Aprenda o passo a passo de como preparar o tradicional guacamole, um prato simples, delicioso e ideal para receber os amigos ou ver um filme

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
17/06/2026 11:56

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Guacamole perfeito: a receita do prato mexicano para fazer em casa
Aprenda a fazer em casa esta receita clássica de guacamole, um prato simples e delicioso da culinária mexicana. crédito: RDNE Stock project de Pexels

Um dos pratos mais emblemáticos do México, o guacamole, é uma opção perfeita para quem quer experimentar um pouco da cultura mexicana em casa. Simples de fazer, ele é ideal para um lanche ou para receber amigos.

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Preparar o prato em casa garante um sabor fresco e autêntico, muito superior às versões industrializadas. A receita tradicional leva poucos ingredientes, mas o segredo para um resultado perfeito está na qualidade e no frescor de cada um deles, especialmente do abacate, que deve estar no ponto certo de maturação.

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Como escolher o abacate ideal?

O segredo para um bom guacamole começa na escolha do abacate. Para o tipo avocado ou hass, pressione levemente a casca: se ela ceder um pouco, sem estar mole demais, o fruto está no ponto. A casca do abacate hass também escurece conforme amadurece, ficando com um tom verde-escuro, quase preto.

Ingredientes

  • 2 abacates maduros (tipo avocado ou hass)

  • 1 tomate médio, sem sementes, picado em cubos pequenos

  • 1/2 cebola roxa pequena picada

  • Suco de 1 limão

  • Coentro fresco picado a gosto

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

  • Opcional: pimenta jalapeño picada, sem sementes

Modo de preparo

  1. Corte os abacates ao meio, retire o caroço e, com uma colher, remova toda a polpa. Coloque em uma tigela e amasse com um garfo, deixando alguns pedaços maiores para garantir uma textura mais rústica.

  2. Adicione a cebola roxa, o tomate e o coentro picado à tigela com o abacate amassado. Se optar por uma versão picante, acrescente a pimenta jalapeño neste momento.

  3. Regue a mistura com o suco de limão. Além de dar sabor, o ácido do limão é essencial para evitar que o abacate oxide e escureça rapidamente, mantendo a cor verde vibrante do prato.

  4. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture todos os ingredientes de forma delicada, apenas para incorporá-los, sem amassar demais os pedaços de abacate.

  5. Prove e ajuste o sal ou o limão, se necessário. Sirva imediatamente para aproveitar todo o frescor do guacamole.

O guacamole é extremamente versátil e pode ser servido de várias formas. A combinação clássica é com nachos de milho, mas ele também acompanha muito bem torradas, pão sírio ou palitos de vegetais, como cenoura e pepino. O prato funciona como um excelente acompanhamento para tacos, burritos e quesadillas, ou até mesmo como um molho para saladas e sanduíches.

Como evitar que o guacamole escureça?

Se não for consumir tudo na hora, há um truque para conservar o guacamole verde por mais tempo. Transfira a mistura para um pote com tampa, alise a superfície com uma colher e cubra com uma fina camada de água fria ou suco de limão. Vede o pote com plástico-filme, garantindo que o plástico toque a superfície do creme para evitar o contato com o ar, e depois tampe. Na hora de servir, basta escorrer o líquido com cuidado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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