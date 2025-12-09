Guacamole e tacos: aprenda a fazer 3 receitas clássicas do México

O México elegeu sua primeira presidente, Claudia Sheinbaum, em junho de 2024, um marco histórico que reacendeu o interesse pela cultura do país. Uma das melhores formas de celebrar e conhecer essa cultura rica é pela gastronomia. Preparar um jantar temático em casa é mais fácil do que parece e pode transportar você diretamente para as ruas da Cidade do México.

Separamos três receitas clássicas, deliciosas e simples para você começar: o indispensável guacamole, o fresco pico de gallo e os icônicos tacos al pastor, em uma versão adaptada para a cozinha de casa. Pegue o seu avental e vamos viajar por esses sabores.

Guacamole

Base de qualquer celebração mexicana, o guacamole é um acompanhamento versátil e muito fácil de fazer. O segredo está em usar ingredientes frescos e um bom abacate, que não pode estar nem muito duro, nem passado demais. Sirva com tortilhas de milho para uma entrada perfeita.

Ingredientes: 2 abacates maduros, 1/2 cebola roxa picada, 1 tomate sem sementes picado, suco de 1 limão, coentro picado a gosto, sal e pimenta-do-reino.

Modo de preparo: amasse a polpa dos abacates com um garfo, mas deixe alguns pedaços para dar textura. Misture a cebola, o tomate e o coentro. Tempere com o suco de limão, sal e pimenta. Sirva imediatamente para não escurecer.

Pico de Gallo

Este é o molho mais tradicional do México, conhecido por sua simplicidade e frescor. O pico de gallo, ou vinagrete mexicano, acompanha praticamente tudo, de tacos a carnes grelhadas. Ele adiciona um toque de acidez e cor a qualquer prato.

Ingredientes: 3 tomates maduros picados, 1 cebola branca picada, 1 pimenta jalapeño sem sementes picada, suco de 1 limão, coentro picado a gosto e sal.

Modo de preparo: em uma tigela, combine todos os ingredientes e misture delicadamente. Deixe descansar por cerca de 10 minutos na geladeira para que os sabores se incorporem antes de servir.

Tacos al Pastor

A versão original é feita com carne de porco marinada e assada em um espeto vertical, semelhante ao kebab. Esta adaptação para a frigideira preserva o sabor característico e é ideal para fazer em casa. O toque do abacaxi grelhado faz toda a diferença.

Ingredientes: 500g de lombo de porco em fatias finas, 1 xícara de suco de abacaxi, 2 dentes de alho picados, 1 colher de sopa de colorau, 1 colher de chá de cominho, sal a gosto, tortilhas de milho, fatias de abacaxi, cebola e coentro picados para servir.

Modo de preparo: marine a carne de porco no suco de abacaxi com alho, colorau, cominho e sal por pelo menos 30 minutos. Em uma frigideira quente com um fio de azeite, grelhe as fatias de porco até dourarem. Grelhe também as fatias de abacaxi. Pique a carne e sirva sobre as tortilhas aquecidas com o abacaxi, cebola e coentro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.