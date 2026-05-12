Tacos, burritos e guacamole: aprenda a fazer a autêntica comida do México
Quer trazer um pouco do sabor mexicano para sua casa? Veja receitas fáceis e deliciosas de pratos icônicos, com dicas para um resultado perfeito
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A culinária do México, famosa por suas cores vibrantes e sabores intensos, conquistou o mundo e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Preparar em casa pratos como tacos, burritos e guacamole é uma forma de trazer um pouco dessa cultura para a sua mesa. As receitas a seguir foram adaptadas com ingredientes acessíveis no Brasil, mas mantêm a essência dos sabores originais.
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Com ingredientes frescos e um passo a passo descomplicado, você pode criar uma autêntica experiência gastronômica. Veja como preparar três das receitas mais icônicas.
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Guacamole: o acompanhamento perfeito
O guacamole é um coringa na cozinha mexicana, servindo como entrada com tortilhas (totopos) ou como acompanhamento para diversos pratos. O segredo está no frescor dos ingredientes.
Ingredientes
2 abacates Hass maduros (ou 1 abacate brasileiro médio)
1 tomate pequeno sem sementes, picado
1/2 cebola roxa pequena, picada
Suco de 1 limão tahiti (ou lima)
Coentro fresco a gosto, picado
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Opcional: 1/2 pimenta jalapeño sem sementes, picada
Modo de preparo
Amasse a polpa dos abacates com um garfo, deixando alguns pedaços para dar textura.
Adicione a cebola, o tomate, o coentro e a pimenta jalapeño (se for usar). Misture delicadamente.
Tempere com o suco de limão, sal e pimenta. O limão é essencial para realçar o sabor e evitar que o abacate escureça.
Sirva imediatamente para aproveitar o frescor.
Tacos: o clássico das ruas
Os tacos são versáteis e podem ser montados com uma infinidade de recheios. Uma das versões mais populares leva carne moída bem temperada.
Ingredientes do recheio
300g de carne moída (patinho ou acém)
1/2 cebola picada
1 dente de alho picado
1 colher de chá de cominho em pó
Páprica doce e pimenta chili em pó a gosto
Sal e azeite
Tortilhas de milho ou trigo
Modo de preparo
Aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho.
Adicione a carne moída e cozinhe até dourar.
Tempere com cominho, páprica, pimenta chili e sal. Misture bem.
Aqueça as tortilhas em uma frigideira seca ou diretamente na chama do fogão, usando uma pinça, para um sabor mais autêntico.
Recheie as tortilhas com a carne e sirva com acompanhamentos como guacamole, alface, queijo ralado e pico de gallo.
Burritos: uma refeição completa de origem Tex-Mex
Maiores e mais recheados que os tacos, os burritos são uma refeição robusta. Embora tenham origem no norte do México, a versão popularizada mundialmente, com arroz e múltiplos recheios, é um ícone da culinária Tex-Mex (fusão entre a cozinha mexicana e a do Texas).
Ingredientes adicionais
Tortilhas de trigo grandes (tipo wrap)
Arroz branco cozido
Feijão preto cozido e temperado
Queijo de sua preferência (muçarela ou prato)
Creme azedo (sour cream) ou iogurte natural
Modo de preparo
Aqueça a tortilha para que fique mais maleável.
No centro, monte o recheio em camadas: uma base de arroz, feijão, a carne moída usada nos tacos, queijo e creme azedo.
Para fechar, dobre as laterais para dentro e enrole firmemente de baixo para cima, formando um cilindro.
Se desejar, sele o burrito em uma frigideira quente para que fique dourado e crocante por fora.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.