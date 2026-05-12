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Tacos, burritos e guacamole: aprenda a fazer a autêntica comida do México

Quer trazer um pouco do sabor mexicano para sua casa? Veja receitas fáceis e deliciosas de pratos icônicos, com dicas para um resultado perfeito

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
12/05/2026 15:36

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Tacos, burritos e guacamole: aprenda a fazer a autêntica comida do México
Aprenda a preparar os autênticos tacos mexicanos com carne moída e acompanhamentos frescos, uma das receitas tradicionais do México. crédito: iStock

A culinária do México, famosa por suas cores vibrantes e sabores intensos, conquistou o mundo e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Preparar em casa pratos como tacos, burritos e guacamole é uma forma de trazer um pouco dessa cultura para a sua mesa. As receitas a seguir foram adaptadas com ingredientes acessíveis no Brasil, mas mantêm a essência dos sabores originais.

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Com ingredientes frescos e um passo a passo descomplicado, você pode criar uma autêntica experiência gastronômica. Veja como preparar três das receitas mais icônicas.

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Guacamole: o acompanhamento perfeito

O guacamole é um coringa na cozinha mexicana, servindo como entrada com tortilhas (totopos) ou como acompanhamento para diversos pratos. O segredo está no frescor dos ingredientes.

Ingredientes

  • 2 abacates Hass maduros (ou 1 abacate brasileiro médio)

  • 1 tomate pequeno sem sementes, picado

  • 1/2 cebola roxa pequena, picada

  • Suco de 1 limão tahiti (ou lima)

  • Coentro fresco a gosto, picado

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

  • Opcional: 1/2 pimenta jalapeño sem sementes, picada

Modo de preparo

  1. Amasse a polpa dos abacates com um garfo, deixando alguns pedaços para dar textura.

  2. Adicione a cebola, o tomate, o coentro e a pimenta jalapeño (se for usar). Misture delicadamente.

  3. Tempere com o suco de limão, sal e pimenta. O limão é essencial para realçar o sabor e evitar que o abacate escureça.

  4. Sirva imediatamente para aproveitar o frescor.

Tacos: o clássico das ruas

Os tacos são versáteis e podem ser montados com uma infinidade de recheios. Uma das versões mais populares leva carne moída bem temperada.

Ingredientes do recheio

  • 300g de carne moída (patinho ou acém)

  • 1/2 cebola picada

  • 1 dente de alho picado

  • 1 colher de chá de cominho em pó

  • Páprica doce e pimenta chili em pó a gosto

  • Sal e azeite

  • Tortilhas de milho ou trigo

Modo de preparo

  1. Aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho.

  2. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar.

  3. Tempere com cominho, páprica, pimenta chili e sal. Misture bem.

  4. Aqueça as tortilhas em uma frigideira seca ou diretamente na chama do fogão, usando uma pinça, para um sabor mais autêntico.

  5. Recheie as tortilhas com a carne e sirva com acompanhamentos como guacamole, alface, queijo ralado e pico de gallo.

Burritos: uma refeição completa de origem Tex-Mex

Maiores e mais recheados que os tacos, os burritos são uma refeição robusta. Embora tenham origem no norte do México, a versão popularizada mundialmente, com arroz e múltiplos recheios, é um ícone da culinária Tex-Mex (fusão entre a cozinha mexicana e a do Texas).

Ingredientes adicionais

  • Tortilhas de trigo grandes (tipo wrap)

  • Arroz branco cozido

  • Feijão preto cozido e temperado

  • Queijo de sua preferência (muçarela ou prato)

  • Creme azedo (sour cream) ou iogurte natural

Modo de preparo

  1. Aqueça a tortilha para que fique mais maleável.

  2. No centro, monte o recheio em camadas: uma base de arroz, feijão, a carne moída usada nos tacos, queijo e creme azedo.

  3. Para fechar, dobre as laterais para dentro e enrole firmemente de baixo para cima, formando um cilindro.

  4. Se desejar, sele o burrito em uma frigideira quente para que fique dourado e crocante por fora.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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