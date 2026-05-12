Tacos, burritos e guacamole: aprenda a fazer a autêntica comida do México

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A culinária do México, famosa por suas cores vibrantes e sabores intensos, conquistou o mundo e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Preparar em casa pratos como tacos, burritos e guacamole é uma forma de trazer um pouco dessa cultura para a sua mesa. As receitas a seguir foram adaptadas com ingredientes acessíveis no Brasil, mas mantêm a essência dos sabores originais.

Com ingredientes frescos e um passo a passo descomplicado, você pode criar uma autêntica experiência gastronômica. Veja como preparar três das receitas mais icônicas.

Leia Mais

Guacamole: o acompanhamento perfeito

O guacamole é um coringa na cozinha mexicana, servindo como entrada com tortilhas (totopos) ou como acompanhamento para diversos pratos. O segredo está no frescor dos ingredientes.

Ingredientes

2 abacates Hass maduros (ou 1 abacate brasileiro médio)

1 tomate pequeno sem sementes, picado

1/2 cebola roxa pequena, picada

Suco de 1 limão tahiti (ou lima)

Coentro fresco a gosto, picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Opcional: 1/2 pimenta jalapeño sem sementes, picada

Modo de preparo

Amasse a polpa dos abacates com um garfo, deixando alguns pedaços para dar textura. Adicione a cebola, o tomate, o coentro e a pimenta jalapeño (se for usar). Misture delicadamente. Tempere com o suco de limão, sal e pimenta. O limão é essencial para realçar o sabor e evitar que o abacate escureça. Sirva imediatamente para aproveitar o frescor.

Tacos: o clássico das ruas

Os tacos são versáteis e podem ser montados com uma infinidade de recheios. Uma das versões mais populares leva carne moída bem temperada.

Ingredientes do recheio

300g de carne moída (patinho ou acém)

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cominho em pó

Páprica doce e pimenta chili em pó a gosto

Sal e azeite

Tortilhas de milho ou trigo

Modo de preparo

Aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar. Tempere com cominho, páprica, pimenta chili e sal. Misture bem. Aqueça as tortilhas em uma frigideira seca ou diretamente na chama do fogão, usando uma pinça, para um sabor mais autêntico. Recheie as tortilhas com a carne e sirva com acompanhamentos como guacamole, alface, queijo ralado e pico de gallo.

Burritos: uma refeição completa de origem Tex-Mex

Maiores e mais recheados que os tacos, os burritos são uma refeição robusta. Embora tenham origem no norte do México, a versão popularizada mundialmente, com arroz e múltiplos recheios, é um ícone da culinária Tex-Mex (fusão entre a cozinha mexicana e a do Texas).

Ingredientes adicionais

Tortilhas de trigo grandes (tipo wrap)

Arroz branco cozido

Feijão preto cozido e temperado

Queijo de sua preferência (muçarela ou prato)

Creme azedo (sour cream) ou iogurte natural

Modo de preparo

Aqueça a tortilha para que fique mais maleável. No centro, monte o recheio em camadas: uma base de arroz, feijão, a carne moída usada nos tacos, queijo e creme azedo. Para fechar, dobre as laterais para dentro e enrole firmemente de baixo para cima, formando um cilindro. Se desejar, sele o burrito em uma frigideira quente para que fique dourado e crocante por fora. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.