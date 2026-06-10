Chá não é tudo igual: um guia para conhecer os tipos e seus benefícios

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Muitos não sabem, mas alguns tipos de chá, do preto ao branco, passando pelo verde e o oolong, vêm da mesma planta: a Camellia sinensis. O que os diferencia não é a espécie, mas o processo de colheita e, principalmente, o nível de oxidação que as folhas sofrem após serem colhidas. É essa etapa que define a cor, o sabor e a intensidade da bebida.

Entender essa diferença é o primeiro passo para explorar um universo de aromas e benefícios. A oxidação é uma reação química natural que ocorre quando as enzimas das folhas de chá entram em contato com o oxigênio. Quanto mais tempo esse processo dura, mais escura e forte a bebida se torna.

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Guia rápido dos tipos de chá

Para facilitar a escolha, é útil conhecer as características dos principais grupos. Cada um oferece uma experiência sensorial única e pode se encaixar melhor em diferentes momentos do dia.

Chá preto: é o mais oxidado de todos, o que resulta em uma cor escura e sabor robusto. Geralmente possui alto teor de cafeína entre os chás, sendo uma ótima opção para começar o dia. Exemplos populares incluem o "English Breakfast" e o "Earl Grey".

Chá verde: passa por um processo que impede a oxidação, preservando sua cor verde e um sabor mais fresco e vegetal. É conhecido por ser rico em antioxidantes. O "Sencha" e o "Matcha" são algumas de suas variações mais famosas.

Chá oolong: fica no meio do caminho entre o verde e o preto, com oxidação parcial que pode variar de 12% a 80%, o que justifica sua enorme complexidade. Seu sabor varia de floral e suave a tostado e frutado.

Chá branco: é o menos processado. Feito com os brotos e folhas mais jovens da planta, não sofre quase nenhuma oxidação. O resultado é uma bebida extremamente delicada, de sabor sutil e com menor teor de cafeína.

Além desses, existe também o chá amarelo, mais raro e menos conhecido no Ocidente, que passa por um processo de oxidação lento e suave, resultando em uma bebida delicada e adocicada.

E a camomila ou o hortelã?

Bebidas como camomila, hortelã, erva-doce e rooibos não são tecnicamente chás. Elas são classificadas como infusões ou tisanas, pois são feitas a partir de outras plantas, flores, frutas ou especiarias, e não da Camellia sinensis. Geralmente, não contêm cafeína.

Como preparar o chá corretamente

A temperatura da água e o tempo de infusão são cruciais para extrair o melhor sabor de cada chá. Usar água fervente em um chá delicado, como o verde ou o branco, pode queimar as folhas e deixar a bebida amarga. Para não errar, a regra geral é simples: quanto menos oxidado o chá, menor a temperatura da água.

Chás verdes e brancos pedem água quente, mas não fervente, entre 70°C e 80°C, e um tempo de infusão curto, de 1 a 3 minutos. Já os chás preto e oolong se beneficiam de água próxima da fervura, por volta de 95°C, com infusões de 3 a 5 minutos.

Uma dica prática para quem não tem termômetro: após a água ferver, desligue o fogo e espere de 2 a 3 minutos para que ela atinja a temperatura ideal para os chás mais delicados, como o verde e o branco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.